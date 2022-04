Viterbo, agricoltura. Aumento produzione cereali anche in terreni della Tuscia

B. M. 04 aprile 2022 a

Si chiama set aside, riguarda la messa a riposo (a maggese) delle superfici agricole allo scopo di ridurre la produzione di un determinato prodotto. Introdotto dalla Comunità europea nel 2008, il provvedimento aveva un duplice scopo: far riposare i terreni ma anche limitare una produzione eccessiva. Gli agricoltori che ricorrevano al set aside ricevevano una sorta di premio, in denaro, per la mancata lavorazione del terreno. La guerra in Ucraina ha però cambiato le carte in tavola, svuotando di fatto i granai. Per cui l’Ue ha deciso di correre ai ripari. Infatti, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata la decisione che libera, per la coltivazione, quattro milioni di ettari aggiuntivi in Europa, dei quali 200 mila in Italia.

Viterbo, avendo molti terreni coltivati a cereali, potrà beneficiare di questa opportunità in percentuale maggiore rispetto alle altre città laziali. Soddisfatta la Coldiretti, promotrice della campagna per l’abolizione della set aside. “Al problema, enorme, della crisi geo-politica che limita fortemente l’importazione di cereali dall’Ucraina, si somma quello, meno catastrofico ma ugualmente negativo, della siccità, incognita che si abbatte sulle prime semine primaverili di mais, soia e girasole appena avviate, dopo un inverno che ha lasciato l’Italia con 1/3 di pioggia in meno, ma con precipitazioni praticamente dimezzate”. E’ quanto afferma la Coldiretti Viterbo nell’annunciare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue del provvedimento che libera i terreni per la coltivazione.

“Una decisione - spiega il presidente di Coldiretti Viterbo, Mauro Pacifici - che dovrebbe consentire all’Italia di aumentare di 15 milioni di quintali la produzione di cereali necessari per ridurre la dipendenza dall’estero”. Una partenza rallentata e in ritardo a causa della mancanza di precipitazioni. “A questo si aggiungono anche i forti aumenti dei costi - aggiunge Pacifici - con più di una azienda agricola su 10 (11%) in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività, ma ben circa 1/3 del totale nazionale (30%), si trova comunque costretto a lavorare in una condizione di reddito negativo. Sono proprio le coltivazioni di cereali, dal grano al mais, che servono al Paese a causa dell’esplosione della spesa di gasolio, concimi e sementi e l’incertezza sui prezzi di vendita con le quotazioni in balia delle speculazioni di mercato”. Secondo Coldiretti “bisogna intervenire per contenere il caro energia e i costi di produzione, con interventi immediati per salvare aziende e stalle e strutturali per programmare il futuro”.

