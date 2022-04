Viterbo, strade provinciali. Lavori in 19 comuni

B. M 04 aprile 2022 a

La Provincia investirà un milione per l’adeguamento dell’Istituto Leonardo da Vinci , 5,3 milioni per le strade di 19 Comuni dell’Alta Tuscia e 412 mila euro per i centri di formazione. L’annuncio è arrivato nel corso dell’ultimo consiglio, al termine del quale il presidente Alessandro Romoli ha esposto le linee politico-programmatiche dell’amministrazione.

“Abbiamo ingenti risorse economiche da investire per l’ammodernamento delle scuole che vanno appaltate entro la fine dell’anno - ha spiegato -. Proseguiremo poi a potenziare il settore ambiente, così da continuare a valorizzare le nostre aree protette, approvare un nuovo piano rifiuti e dare risposte puntuali alle necessità delle attività produttive”. Per quanto riguarda l’Istituto Tecnico Tecnologico Leonardo da Vinci, nel corso del consiglio è stato a grandi linee illustrato il progetto di riqualificazione che vede la collaborazione tra la Provincia e il Comune di Viterbo e che permetterà di investire un milione. Romoli ha aperto la riunione aggiornando il consiglio sul progetto di recupero e valorizzazione della Riserva naturale Valle dell’Arcionello già avviato dall’ente. Lo scorso 24 marzo, nella sala consiliare si è infatti svolto un incontro che ha visto la partecipazione di associazioni, comitati e privati. In quell’occasione è stato istituito un tavolo tecnico permanente per una gestione collegiale, Provincia e cittadini, della riserva naturale. Obiettivo del tavolo è capire se il progetto potrà essere inserito nei bandi del Pnrr.

Sul fronte della riqualificazione viaria dei 19 Comuni dell’Alta Tuscia, Romoli ha spiegato: “A questi interventi se ne aggiungeranno poi altri nell’area interna già previsti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E’ stato un grande lavoro corale che ci ha permesso in una sola settimana di pianificare e vagliare una serie di interventi da oltre 5 milioni. Abbiamo tenuto conto di molti aspetti, tra cui l’importanza e lo stato delle strade, la sicurezza nella viabilità e la popolazione dei vari comuni”. E’ intervenuto poi il vice presidente Pietro Nocchi per spiegare che la Provincia ha ottenuto un’entrata da 66 mila euro dal Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (Tefa). “Ci sono ingenti somme di denaro che stiamo cercando di recuperare grazie al supporto dei nostri uffici - ha affermato Nocchi -. Si tratta di un’operazione importante, perché queste maggiori entrate ci permetteranno di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità”.

