Viterbo, stadio Rocchi. Si complica il progetto per la riqualificazione

Massimiliano Conti 04 aprile 2022 a

Quer pasticciaccio brutto di via della Palazzina. Parafrasando il celebre romanzo di Carlo Emilio Gadda, qualcuno ha ribattezzato così, il progetto di riqualificazione dello stadio Rocchi, uno dei punti di forza del Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare che prevede la ricucitura urbana della zona che va dal quartiere Carmine al Pilastro.

Una torta da 22 milioni di euro, di cui 15 arriveranno (e stanno già arrivando) dal ministero dello Sviluppo economico. Dei restanti 7, circa 3 milioni e 800 mila euro riguardano appunto il restyling dello stadio di via della Palazzina: metà a carico del Comune e metà a carico della Viterbese. Ed è qui che rischia però di cascare l’asino. A microfoni spenti, difficile trovare infatti un solo esponente dell’ex maggioranza disposto a scommettere che l’operazione Rocchi andrà in porto (a parte forse quello che ne viene considerato il suggeritore). Innanzitutto c’è un problema di soldi: il milione e 800 mila euro di competenza, la Viterbese non lo metterà con fondi propri ma attraverso il credito d’imposta ottenuto partecipando a un bando del Credito sportivo. Sarebbe stato proprio un pezzo da novanta dell’ex maggioranza, di granitica fede gialloblù, a spingere il patron Marco Arturo Romano a imbarcarsi in questa impresa, raccontano i bene informati. Il problema è che il presidente della Viterbese in più di un’occasione ha manifestato l’intenzione di cedere la società. E in caso di fallimento della Viterbese l’intero gravame economico finirebbe per ricadere sul Comune.

Ad aumentare i dubbi tra gli addetti ai lavori c’è inoltre il fatto che, tra tutti gli incarichi di progettazione del Pinqua (dal parcheggio interrato del Sacrario al retrofitting della scuola materna San Pietro al Carmine) affidati nei giorni scorsi dall’ufficio speciale per le periferie di Palazzo dei Priori, manca proprio quello dello stadio Rocchi. Eppure, essendo l’intervento cofinanziato dal Comune, la stazione appaltante dovrebbe essere proprio quest’ultimo. A meno che il commissario prefettizio non abbia deciso di affidare tutta la pratica alla società sportiva. Il presidente della Viterbese al Corriere fornisce una terza spiegazione. “L’intervento è diviso in due lotti – dice Romano - uno a carico a nostro, uno a carico del Comune che utilizzerà i fondi del Pnrr. Per quanto ci riguarda, il progetto è a buon punto”. A quale studio sia stato però affidato l’incarico non è dato sapere. Di nomi ne circolano, anche molto noti a Viterbo.

Già un mese fa, in un’intervista a un sito internet, Romano aveva confermato l’intenzione di portare avanti il restyling del Rocchi. “Diventerà un gioeillino all’inglese”, aveva detto il patron gialloblù. I lavori per la cronaca, prevedono la sostituzione della ringhiera perimetrale con il vetro, l’efficientamento energetico attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici e led, la sistemazione della zona ospitality, la copertura delle curve e la realizzazione della tribuna Pratogiardino.

