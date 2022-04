Viterbo, elezioni comunali. Forza Italia nel caos, Marini prova a fare il pompiere

03 aprile 2022 a

“La frattura non si è rimarginata, ci sono ancora dei dolori che però non si curano con ulteriori salti nel vuoto. Prossima settimana parleremo con Arena, Romoli e Micci”. È cauto, Giulio Marini, nel parlare della situazione interna a Forza Italia. Le recenti dichiarazioni bomba di Giovanni Arena, pronto ad un accordo con il Pd, sommate a quelle di Elpidio Micci e Alessandro Romoli, non rendono sereno il clima all’interno del partito e della coalizione.

Marini, al Corriere, analizza le posizioni di Arena e Micci: “Giovanni (Arena, ndr) è rimasto deluso, la sua amarezza è nota a tutti. Le sue mosse sono dettate dalla sua condizione personale, così come quelle di Elpidio (Micci, ndr). Ho dialogato con entrambi ed è innegabile che ci siano dei chiarimenti da fare, pensavamo di averli fatti ed invece ci sbagliavamo. Evidentemente, l’uscita della data del voto deve aver scatenato pulsioni generali”. Tuttavia, il commissario azzurro è ottimista: “Credo che ci siano ancora dei margini di trattativa, bisogna solo avere pazienza e avere delicatezza”. Per Forza Italia, ricompattare il gruppo è di vitale importanza, senza fare scelte istintive: “L’indicazione del partito è quella di restare nel centrodestra, si chiarirà definitivamente anche questo. Ma non mandiamo via nessuno, non siamo a questo livello. Non c’è nessuno scontro, specialmente con persone come Giovanni, che sono qua dal ‘94. Però questa situazione è sintomatico del disagio che stiamo attraversando”. Un disagio che, come ammette lo stesso Marini, si risolverà mediante la scelta del candidato sindaco. Ad oggi, in molti danno in pole il nome di Claudio Ubertini, ex assessore leghista all’Urbanistica. L’ex sindaco forzista, però, non sembra particolarmente d’accordo: “Ubertini è un grande amico, l’ho fatto io assessore. Il problema non è lui ma la frattura, bisogna avere il tatto necessario per far sì che al cittadino venga garantito che il giocattolo non si romperà più. Secondo noi, per far questo, bisogna trovare un profilo in grado di raccontare una nuova storia”.

Insomma, la crisi interna al centrodestra si risolverà solo una volta conclusasi quella - d’identità - di Forza Italia. Arena, Romoli e Micci, la prossima settimana saranno chiamati ad esporre, attorno ad un tavolo, le loro ragioni. Il primo, probabilmente, cederà solo alle sue condizioni: niente candidato sindaco appartenente alla sua giunta o alla flotta di consiglieri dimissionari. Il secondo, invece, è quello nella situazione forse più delicata. Difatti, se Romoli dovesse abbandonare il Pd alle comunali, la Provincia cadrebbe, esattamente come il Comune lo scorso Natale. Se invece Romoli dovesse andare controcorrente rispetto ad FI, questo gli costerebbe l’espulsione dal partito. Diverso il discorso per Elpidio Micci, campione di preferenze alle ultime elezioni: il suo bacino di voti serve sia al centrodestra che al centrosinistra, probabilmente prevarrà chi offrirà di più. Ma guai, per Marini, a parlare di mercimonio: “Non voglio fare discorsi assurdi, in questo momento complesso, la psicologia assume un aspetto fondamentale”.

M. U.

