Viterbo, incendio in un appartamento a Graffignano. Uomo rimane intossicato, ricoverato in ospedale

Una donna è rimasta intossicata a causa di un incendio che è divampato in un appartamento in via Appello a Graffignano. L’incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri, 2 aprile, è ha interessato la zona giorno al piano terra. Le sei persone che erano all’interno sono riuscite tutte ad uscire, ma per una donna che era al secondo piano c’è stato bisogno di un ricovero precauzionale a causa di un principio di intossicazione. L’appartamento è stato dichiarato inagibile a causa dei danni. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il sindaco del paese.

