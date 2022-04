Viterbo, cimitero di Orte. Cambiano gestione e orari

S. N. 03 aprile 2022 a

Dal 1 aprile è stato avviato, in via sperimentale, un nuovo servizio di gestione del cimitero comunale. “Tenuto conto delle mutate necessità in ordine alla sicurezza e delle esperienze degli ultimi anni - spiega in una nota l’assessore competente Roberta Savoia - si è rielaborato un progetto che vuole porre maggiore attenzione al cimitero, luogo di culto e di memoria dove i familiari conservano più vivo il ricordo dei loro cari”.

“Nei cambiamenti previsti in questo primo periodo, che ricordiamo sarà sperimentale - precisa l’assessore Savoia - si è deciso di dare maggiore priorità all’esigenza di dover vigilare il cimitero durante tutto l’orario di apertura al pubblico per garantire una maggior sicurezza agli utenti e al contempo fornire un servizio di assistenza diretta, informazioni e la possibilità di effettuare in loco eventuali segnalazioni di disservizi”.

Altra particolare attenzione è stata rivolta alla cura del luogo prevedendo un incremento dei servizi di pulizia e manutenzione.

“Altresì - prosegue la responsabile dei servizi cimiteriali - sarà gestita direttamente dal gestore la bollettazione e riscossione dei canoni annui e dei costi per gli allacci delle luci votive, onde evitare - conclude l’assessore Savoia - il disagio agli utenti venutosi a creare per un servizio non svolto per anni”.

Sulla base delle nuove direttive, per la stagione invernale l’orario di apertura al pubblico sarà dalle ore 8 alle ore 16 mentre per l’estivo è prevista l’apertura la mattina dalle ore 8 alle 13 ed il pomeriggio dalle ore 16 alle 19.

Inoltre, il cimitero rimarrà chiuso al pubblico il lunedì per consentire alla ditta di provvedere a tutte quelle operazioni che per loro natura possono causare disagio agli utenti e per dare via ad un progetto di recupero e rinnovo che verrà effettuato per le attrezzature cimiteriali più vetuste. Maggiori informazioni si potranno avere direttamente dagli addetti al cimitero.

