Viterbo, grandine e neve nella Tuscia. Caduti diversi alberi in provincia

Grandine, vento e pioggia in tutta la provincia. La giornata di ieri, sabato 2 aprile, è stata decisamente complicata nella Tuscia. Sia nella tarda mattinata che a metà pomeriggio si sono verificate delle violente grandinate in più parti della provincia compreso il capoluogo dove il manto stradale è stato ricoperto da uno strato sottile di acqua ghiacciata che sembrava quasi neve. Nonostante le grandinate di ieri, sommate a quelle di venerdì, nel pomeriggio non erano stati segnalati danni alle colture anche se bisognerà attendere le prossime ore per una verifica più approfondita. Sono state circa una ventina le richieste di intervento ai vigili del fuoco che sono dovuti intervenire in vari comuni della provincia per rimuovere alberi e rami caduti a causa del maltempo.

