Viterbo, droga. Nasconde un etto di cocaina in casa, arrestato

03 aprile 2022 a

Nascondeva un etto di cocaina in casa, la polizia arresta un 34enne, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. E’ stato fermato dagli agenti durante un controllo a largo raggio che è stato effettuato nella serata di venerdì in particolare nelle zone di San Faustino, Sacrario e San Pellegrino. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti della squadra mobile con una dose di stupefacente in tasca, dunque è stata decisa la perquisizione della sua abitazione dove sono stati trovati 100 grammi di cocaina e materiale utile al confezionamento della droga.

L’uomo, dopo la convalida del fermo da parte dell’autorità giudiziaria in sede di giudizio direttissimo, è stato posto agli arresti domiciliari con autorizzazione a lasciare l’abitazione dal lunedì al venerdì per recarsi al lavoro.

Durante le attività, o gli operatori hanno effettuato diversi posti fissi di controllo procedendo all’identificazione di oltre 150 persone, tra cui svariate con precedenti penali, contestando una sanzione amministrativa e un sequestro preventivo di autoveicolo per possesso di sostanza stupefacente. Un presidio, quello nella zona del Sacrario e di San Faustino, necessario dopo gli ultimi episodi di violenza avvenuti in quelle zone.

