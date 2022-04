Viterbo, raccolta rifiuti a Civita Castellana. Concessa ennesima proroga alla Sate

Alfredo Parroccini 02 aprile 2022 a

Civita Castellana, la delibera di giunta comunale numero 52 del 31 marzo ha deciso di concedere una nuova proroga alla società partecipata Sate spa e al contratto per la gestione del servizio di igiene urbana. Nel documento amministrativo si legge testualmente che “la proroga tecnica è riferita al periodo necessario all’espletamento della procedura di gara e all’operatività della nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 30 settembre 2022”.

La nuova, ennesima proroga tecnica (ormai si è perso veramente il conto), viene giustificata dall’amministrazione comunale con il fatto che “nonostante la tempestiva attivazione sulla questione di tutte le parti coinvolte e nonostante la carenza di organico dell’Area IV, gestita ad interim dal responsabile dell’Area tecnica III, non è stato possibile stipulare un nuovo contratto per lo svolgimento del servizio di igiene urbana”. Alla luce di questa situazione quindi il Comune “ha ritenuto di dover scongiurare un’interruzione del servizio al fine di evitare potenziali rischi all’ambiente e alla salute delle persone”.

Contemporaneamente però la giunta Giampieri, con la delibera ha approvato anche il progetto relativo alla “Gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e altri servizi accessori” per l’importo complessivo dell’appalto pari a circa 17.500.000 euro e il relativo quadro economico per il servizio pari a circa 15.700.000 euro.

Il capogruppo del Partito democratico Simone Brunelli commenta: “É dall’inizio del mandato che chiediamo al sindaco Luca Giampieri e alla sua giunta di occuparsi della gara Sate. Nonostante oltre 50.000 euro spesi in consulenze di dubbia utilitá e una disponibilità documentale completa di bando e allegati tecnici, sulla scrivania del sindaco dal 21 dicembre 2021, assistiamo all’ennesima proroga. Fa sorridere il passaggio in cui si parla della grande ‘tempestivitá’ con cui l'Amministrazione si é attivata. Siamo amministrati da irresponsabili che stanno esponendo il nostro Comune a rischi enormi”.

Il consigliere pentastellato Valerio Biondi aggiunge: “Non condividiamo l’ennesima proroga tecnica. Comunque prendiamo atto dell’approvazione del progetto sulla gestione del servizio in vista di un futuro bando di gara, riservandoci di approfondirne il contenuto. Riteniamo fondamentale la convocazione di una commissione ad hoc per valutare l’intera situazione, così come concordato tempo fa con la maggioranza”.

