Viterbo, monsignor Nunzio Galantino: “La lezione di De Gasperi per l'Italia di oggi poggia sul bene comune”

Guardare alla lezione personale e politica di Alcide De Gasperi per la “ricostruzione” dell’Italia. Per “uscire dall’incertezza e non restare vittime dello stile tipico delle curve da stadio che, sempre più, caratterizza il confronto, non solo politico”.

Parole di monsignor Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, in apertura, ieri, dei lavori del convegno “Con le lenti di Alcide De Gasperi”, organizzato dal Centro studi Aldo Moro e in svolgimento fino a domani nel monastero di Santa Rosa.

“La ricostruzione degasperiana - ha detto Galantino - rimane un modello perché venne ancorata intorno a tre cardini, che restano solidi e che hanno consentito che si aprisse la porta a una nuova Italia: rispetto delle istituzioni ed esercizio di democrazia; il bene comune come ispirazione per la politica e la religione; e una sana laicità, oltre il fanatismo e lo smarrimento dei valori”. “Mai De Gasperi ha ceduto alla tentazione di coartare il Parlamento”, dove alle opposizioni va riconosciuto “il ruolo che meritavano”. “Quando nel 1953 - nota Galantino - propose una nuova legge elettorale maggioritaria, il suo premio di maggioranza sarebbe comunque scattato solo se la coalizione avesse raggiunto il 50% dei voti”. Il Parlamento dunque come “sede della legittimazione della volontà popolare, luogo nel quale, soprattutto, costruire le riforme sociali, l’anima autentica di ogni democrazia, che non può ridursi a semplice politica fiscale e tanto meno a una politica economica meccanica. Oggi siamo più vicini di quanto crediamo alle sfide di De Gasperi. Siamo di fronte alla necessità̀ non solo di una nuova forma di convivenza fra i popoli, ma anche di un nuovo modello macro-economico, di una nuova politica industriale, di una politica dei diritti sociali più completa. I grandi principi di uguaglianza e solidarietà vanno adattati a regole nuove di giustizia”.

Tutto ciò, in altre parole, è il bene comune: “Dirsi cristiani in politica, come disse De Gasperi, non significa aver diritto di menar vanto di privilegi, ma implica il dovere di sentirsi vincolati in modo più particolare da un profondo senso di fraternità, moralità e giustizia verso i deboli e i più poveri”. E dunque “la ricostruzione si realizza sulla spinta di una concentrazione di virtù, passioni e intelligenza che va preparata e che si manifesta solo a certe condizioni. Soprattutto è un passaggio che richiede sempre grandi uomini. Figure capaci di interpretare il proprio tempo con quella tenacia che non proviene dall’aver frequentato le migliori scuole, le migliori sagrestie o dall’aver imparato tutte le astuzie della politica”.

“Nel Dopoguerra, la pazienza e il coraggio di De Gasperi nella ricostruzione politica, economica e civile dell’Italia sconfitta fu il miglior regalo alla storia del cattolicesimo politico italiano”. Ma chi sono oggi gli eredi di De Gasperi? “Come disse Romano Prodi nel 2014 - ha concluso l’alto prelato - la risposta non va cercata solo in un singolo individuo ma nella forza delle idee. Alle quali si deve aggiungere la particolare capacità che un politico deve possedere: dire la verità; avere una visione coerente e competente della realtà; avere il senso supremo della responsabilità, al di là della propria convenienza di parte e della propria prospettiva personale; non vivere per se stesso, ma per una prospettiva comune”.

