Viterbo, cinema. Riprese cinematografiche in centro per il film Ugt

02 aprile 2022 a

Riprese cinematografiche nel centro storico cittadino per il film Ugt prodotto dalla Cattleya (Qualcosa di nuovo, Mister felicità, serie di Gomorra, Suburra).

La città si trasforma in set per il film di Alice Rohrwacher

Per esigenze della produzione, la polizia locale ha emanato apposita ordinanza con alcuni provvedimenti che riguarderanno le vie e le piazze interessate da tali riprese, in programma dal 4 al 7 aprile. Alcuni divieti si protrarranno fino al prossimo 11 aprile, per consentire il disallestimento delle scenografie utilizzate per la realizzazione del film.

Da mezzanotte del 4 aprile a mezzanotte del 7 divieto di sosta con rimozione 0/24 e circolazione veicolare vietata (ad eccezione di disabili, residenti e autorizzati) in piazza del Gesù, via dei Pellegrini, piazza della Morte, piazza S. Lorenzo, piazza S. Carluccio, in via S. Pellegrino, piazza S. Pellegrino, piazza Cappella, piazza e via Scacciaricci; da lunedì 4 al 7 aprile chiusure nell'area di parcheggio di Valle Faul.

