Viterbo, Lazio Pride in città. Raduno arcobaleno il 9 luglio

Il Lazio Pride sbarca a Viterbo. Contrariamente a quanto era emerso in un primo momento il comitato organizzatore ha comunicato che quest’anno l’appuntamento sarà doppio: il 25 giugno ad Albano Laziale e il 9 luglio a Viterbo, città che aveva primeggiato nel sondaggio lanciato nei mesi scorsi sui social. L’appuntamento nella città dei Papi è organizzato con il supporto di Arcigay Viterbo e Unipride. Un evento che a questo punto andrà a sommarsi al Tuscia Pride che un cartello di associazioni ha invece preannunciato per settembre. Alla luce della decisione degli organizzatori del Lazio Pride ci sarà una unificazione degli eventi? Bisognerà aspettare i prossimi giorni per capirlo.

“La scelta fa seguito alle forti motivazioni espresse dai territori, che hanno spinto il comitato organizzatore a confrontarsi con le realtà Lgbt+ e permettere per il 2022 un doppio appuntamento, recuperando l’edizione saltata del 2020 a causa del Covid-19”, dicono i promotori.

Il Lazio Pride - ci tengono a sottolineare - “si caratterizza per la propria indipendenza e neutralità politica. E continuerà a farlo, con orgoglio anche ad Albano Laziale e Viterbo”. Nei mesi scorsi l’ipotesi di accogliere il raduno era stata accolta in maniera a dir poco freddina dalle istituzioni.



