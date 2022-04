Viterbo, siccità record nella Tuscia. Agricoltura in ginocchio

01 aprile 2022 a

Nel 1973, tra i mesi di gennaio e marzo, a Viterbo si registrarono 21 giorni di pioggia, due di temporale e due di neve e grandine. Nello stesso trimestre di quest’anno abbiamo avuto sei giornate di pioggia a gennaio e due a febbraio, mentre a marzo non era caduta una sola goccia fino a mercoledì scorso. Nel 2001, tanto per fare un confronto con un anno più vicino, negli stessi tre mesi i giorni di pioggia erano stati 18, più uno di neve. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sul cambiamento climatico in atto e sul riscaldamento globale può andarsi a vedere lo storico del sito Meteo.it e anche i dati Istat pubblicati lunedì scorso. Da questi ultimi emerge, per quanto riguarda il comune capoluogo della Tuscia e per quanto riguarda l’ultimo anno preso in considerazione dall’indagine,vale a dire il 2020, un aumento della temperatura rispetto al valore medio registrato nel periodo che va dal 2006 al 2015 di 0,4 gradi.

Confagricoltura: "Approvvigionamento alimentare a rischio"

Scettici, riduzionisti e negazionisti del global warming, se non ancora convinti dai numeri, possono inoltre rivolgersi agli agricoltori viterbesi, che i danni della siccità di questo anomalo inverno, li stanno ancora contando. Danni alle orticole primaverili, al grano e al mais, prodotti rimasti a secco fino all’inizio della settimana con tutte le problematiche che ne derivano per i raccolti. “Negli ultimi due anni prima abbiamo avuto la pandemia, poi la crisi energetica, quindi la guerra in Ucraina e infine anche la siccità. Ci manca solo l’invasione delle cavallette e poi le piaghe bibliche le avremo subite davvero tutte”, si sfoga il presidente della Coldiretti di Viterbo, Mauro Pacifici, decisamente preoccupato per lo stato di profonda crisi che sta attraversando un settore trainante per l’economia della Tuscia. Un raggio di sole, metaforicamente e paradossalmente, sull’agricoltura della Tuscia è arrivato come detto proprio dalle piogge di questi ultimi giorni. Autentica manna dal cielo, secondo quanto riferito dallo stesso Pacifici.

Caro carburante, gli agricoltori bloccano l'Aurelia

“Le precipitazioni di questo fine marzo sono sicuramente benefiche – sottolinea il numero uno della Coldiretti – ma limitano solo parzialmente i danni prodotti da mesi e mesi di aridità. Rischiano di essere compromessi non solo i raccolti estivi, ma anche i frutti invernali come nocciole e castagne. Più in generale, è l’intera fase di rigenerazione del ciclo vitale che l’assenza di piogge mette a repentaglio. Tuttavia, come associazione di categoria non ci piace gridare sempre al lupo al lupo. Ragione per cui, dal momento che sta piovendo, proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno e concentriamoci su altri problemi come quello del costo del gasolio. Nella speranza che le precipitazioni continuino nei prossimi giorni in modo da rivitalizzare i terreni, possibilmente senza trasformarsi in bombe d’acqua”. D’altronde, come la storia viterbese anche recente insegna, dallo stato di calamità per mancanza di pioggia a quello per alluvione il passo può essere a volte brevissimo.

Il fiume Mignone prosciugato, nel letto solo detriti

