Viterbo, "impianti fotovoltaico a Tuscania e Montalto si faranno"

"Dopo tre anni di continue opposizioni e ricorsi da parte delle istituzioni, tutte vinte dalle imprese, l’Associazione GIS - Gruppo Impianti Solari, è lieta di accogliere le sentenze definitive emesse nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato su 235MW di fotovoltaico in Provincia di Viterbo: i due importanti impianti si faranno". E' quanto fa sapere nella nota GIS - Gruppo Impianti Solari. "Si tratta di un impianto da 150 MW a Tuscania e uno da 85 MW a Montalto di Castro. Insieme produrranno una quantità di energia in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 80 mila famiglie. Troppo si è dovuto aspettare per avere il via libera finale: un calvario di oltre tre anni e per cosa? Per ottenere quello che già in principio gli impianti avevano ricevuto: l’autorizzazione".

"A febbraio 2019 i due impianti erano stati autorizzati dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo e dalle varie altre pubbliche amministrazioni coinvolte. Solo l’impianto di Montalto aveva ricevuto un incomprensibile parere negativo del Comune di Montalto di Castro. Entrambi gli impianti, comunque, avevano superato la Valutazione di Impatto Ambientale, visto che i progetti prevedevano che fossero collocati in terreni privati, invisibili da punti di visuale pubblica, fuori da zone vincolate, d’interesse turistico o a rischio archeologico. Inoltre, precursori di una tendenza ora consolidata, era già prevista la loro integrazione con attività agricole silvo-pastorali, in particolare il pascolo di ovini, grazie ad accordi presi con pastori locali. Infine, la realizzazione degli impianti coinvolge mano d’opera locale e i finanziatori privati (nessun finanziamento pubblico è stato erogato) aderiscono ai criteri etici ESG, con ricaduta economica positiva sui territori interessati".

"Nonostante le autorizzazioni, il Ministero della Cultura (MIC), con le firme di Bonisoli prima e di Franceschini poi, i quali aderirono pedissequamente alle richieste della Soprintendente Eichberg, decise di presentare opposizione a giugno 2019. Dopo una attesa intollerabilmente lunga, forse perché impegnato a districare lotte e faide politiche, solo un anno dopo l’allora governo Conte, a parole sempre favorevole alle energie rinnovabili, nei fatti accolse le opposizioni revocando, quindi, le autorizzazioni. Di fronte a questo blocco, le imprese costruttrici impugnarono la decisione del Governo davanti al Tar, risultando vincitrici".

