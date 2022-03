Viterbo, alla scoperta del Tevere. Seicento alunni di Civita Castellana partecipano a "Fiumi parlanti"

31 marzo 2022 a

a

a

Circa seicento i ragazzi delle scuole elementari di Civita Castellana, a partire da lunedì scorso, sono stati coinvolti nel progetto “Fiumi Parlanti”, un percorso multidisciplinare ideato per sensibilizzare bambini e comunità locali ai contratti di fiume. Promosso e realizzato dall’associazione culturale “20chiavi” (vincitrice del bando regionale dedicato ai contratti di fiume per bambini e bambine), il progetto, che si concluderà il 14 maggio, si avvale della collaborazione del Comune di Civita Castellana attraverso il coinvolgimento del Museo della ceramica e del Forte Sangallo. Tra le attività proposte ci saranno anche spettacoli di teatro immersivo lungo il fiume e una pubblicazione. Nella globalità verrà, pertanto, offerto un percorso multidisciplinare pensato per fornire ai ragazzi e alle loro famiglie elementi di conoscenza ambientali e storico-artistici del territorio.

Linea Verde alla scoperta della Tuscia e delle Langhe

“Dal 28 marzo è stata, quindi, avviata- spiega l’assessore alla Cultura Simonetta Coletta- una serie di laboratori storico-artistici e ambientali dislocati tra il museo della ceramica, le scuole e il Forte Sangallo. Tali attività si protrarranno fino alla seconda metà di aprile e proseguiranno con lo spettacolo di teatro immersivo nella prima metà di maggio, con anche una pubblicazione che riguarderà i giochi all’aperto da fare sul fiume”.

Il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri, molto soddisfatto dell’iniziativa, aggiunge: “Lo spettacolo dal vivo come strumento formativo per le nuove generazioni, attraverso il contratto di fiume, toccherà e coinvolgerà la media valle del Tevere, di cui il Comune di Civita Castellana è parte integrante insieme ad altri quindici altri Comuni. Il contratto di fiume nasce infatti come processo partecipativo di tutela, assetto e valorizzazione del fiume Tevere e di tutto il sistema fluviale della Media Valle e prevede, anche per gli anni avvenire, un ambizioso progetto di valorizzazione culturale-ambientale, mirato alla sensibilizzazione di giovani e famiglie sulle tematiche inerenti l’ambiente, volgendo lo sguardo al futuro”.

Discarica Lucciano, spunta intesa tra il Comune e la società Prodipi

Va sottolineato, infine, che partecipare alle iniziative e alle attività organizzate dal Contratto di Fiume è un atto molto positivo e dagli sviluppi interessanti per il Comune di Civita Castellana, non solo da un punto di vista ambientale e culturale, ma anche da un punto di vista economico -turistico in quanto prevede il Marchio di Qualità Territoriale Europea come riconoscimento e promozione del territorio locale.

Tutela della Valle del Tevere. Firmato Contratto di fiume

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.