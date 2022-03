Viterbo, ladra bloccata mentre fugge dal balcone. Aveva rubato oro e argento in un appartamento di Oriolo

30 marzo 2022 a

a

a

I carabinieri della stazione di Oriolo Romano hanno arrestato, cogliendola sul fatto, una giovane donna, già conosciuta alle forze dell'ordine e di origini serbe, che hanno sorpreso mentre cercava di fuggire da un balcone dopo avere razziato oro e argento da una villetta.

La donna è stata sorpresa dai padroni di casa, due pensionati, che nel rientrare a casa in serata hanno visto da lontano guardando in direzione della villetta, una luce debole che si muoveva all’interno dell’abitazione, ed allarmati hanno immediatamente chiamato i carabinieri della stazione, che già si trovavano in zona in servizio perlustrativo ed hanno quindi attuato immediatamente un dispositivo operativo per verificare cose stesse succedendo all’interno della casa ed immaginando la presenza dei ladri.

Disposti dunque in prossimità dell’abitazione i carabinieri della stazione hanno notato sul balcone la presenza di una donna munita di zaino che tentava di scendere per dileguarsi, ed immediatamente si sono disposti per bloccarla; hanno atteso che scendesse dal balcone in sicurezza evitando che si facesse male, ed immediatamente la hanno bloccata e dichiarata in arresto per furto in abitazione; all’interno dello zaino i carabinieri gli hanno trovato numerosi monili in oro e argento appena rubati oltre a materiale adatto allo scasso., quindi la hanno tradotta presso il Comando di Compagnia di Ronciglione e ristretta in regime detentivo.

