Viterbo, pesca abusiva a Tarquinia. Carabinieri forestali sequestrano 2.000 ricci di mare

Lotta alla pesca abusiva in mare, sequestrati 2.000 ricci raccolti illegalmente. I militari della stazione carabinieri Forestale di Tarquinia, al fine di contrastare il fenomeno della pesca abusiva dei ricci di mare sul litorale laziale tra Tarquinia e Montalto di Castro, hanno effettuato controlli mirati per prevenirne il fenomeno.

L’attività ha portato al sequestro amministrativo di circa 2.000 esemplari di Riccio di mare, e contestuale liberazione in mare, oltre dell’attrezzatura utilizzata per la pesca, e alla contestazione di verbali amministrativi per un totale di 8.000 euro. I controlli posti in essere dalla specialità forestale dell’Arma dei Carabinieri hanno lo scopo di salvaguardare l’ambiente e le specie animali, soprattutto quelle a rischio di estinzione.

Il riccio di mare, organismo vivente presente nei nostri mari, la cui ridotta quantità cedibile per esemplare porta ad un prelievo massiccio per soddisfare la richiesta del mercato è fenomeno che può metterne a rischio la presenza. Approfondimenti potranno essere richiesti al Tenente Colonnello Leonardo Mareschi.



