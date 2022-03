Viterbo, caccia. Scarito confermato presidente dell'Atc 2

B. M. 31 marzo 2022 a

Alberto Scarito confermato presidente dell’Atc Vt2. “In questi anni - spiega il presidente Scarito - abbiamo lavorato molto sul territorio e per il territorio. Per questo desidero ringraziare i consiglieri uscenti e i capi distretto per la caccia di selezione per il lavoro profuso in questi anni, portato avanti nonostante gli ostacoli che hanno trovato”. Numerose le iniziative messe in campo. “Sono 14.250 i cinghiali abbattuti durante le stagioni venatorie dalle squadre e 290 quelli abbattuti in selezioni nella stagione 2020-2021 durante i periodi consentiti dalle ordinanze Covid. Nelle attività di ripopolamento - spiega il presidente - sono stati immessi nel territorio 5.140 lepri e 12.158 fagiani. Proprio sul ripopolamento l’Atc ha fatto un grande lavoro, riuscendo a coinvolgere imprese locali, lavoro che sono certo continuerà anche nei prossimi anni. Inoltre siamo cresciuti anche sul piano culturale, organizzando corsi di formazione per i nostri soci. L’ultimo in particolare, autorizzato in remoto, è stato il primo su scala regionale”.

Il primo mandato del presidente Scarito, 2015-2021, durato un anno in più a causa della pandemia, è stato caratterizzato da un forte impegno, rivolto principalmente al territorio. “Lo strumento con cui abbiamo portato avanti tutte le battaglie e affrontato i problemi, numerosi, che sono presentati - afferma - è stato quello della concertazione attraverso il dialogo e il confronto. In questi ultimi anni, in particolare, gli avvenimenti che hanno reso la gestione complessa sono stati tanti, primo fra tutti la pandemia. Nonostante ciò, abbiamo lavorato quotidianamente per fare assumere alla nostra passione un ruolo centrale nella gestione".

"Ciò che abbiamo imparato in questi in questi anni - conclude Scarito - è diventato prezioso e fondamentale per continuare a portare avanti il lavoro e a proporre sempre nuove attività che fungano da stimolo e da valore aggiunto per questo nostro territorio. E, proprio parlando di confronto e di territorio, ritengo che il consiglio direttivo abbia fatto e continui a fare un ottimo lavoro di rete, rendendo il nostro Ambito Territoriale di caccia un punto di riferimento”.

