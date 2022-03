Viterbo, rischio incidenti a Marta. Il sindaco all'Astral: “Potenziare i fari che illuminano bivio sulla Verentana"

Danilo Piovani 30 marzo 2022 a

Marta, sempre più pressante la protesta degli automobilisti che, soprattutto di sera, percorrono la strada provinciale Verentana, pericolosissima soprattutto nel tratto che si trova nei pressi del bivio che porta a Marta. Sono anni che i due faretti d’illuminazione, posizionati sopra l’incrocio, risultano infatti inutili perché non svolgono la loro funzione i che è quella d’illuminare la zone.

Il sindaco Lacchini, più volte, ha chiesto all’Astral, di intervenire per ripristinare la funzione dei due fari posizionati sopra la segnaletica, sottolineandone l’urgenza; a tutt’oggi però sembra che l’ente preposto faccia orecchie da mercante.

In questo tratto della Verentana, le macchine, soprattutto quelle provenienti di sera da Viterbo, sfrecciano a grande velocità ed essendo la zona avvolta nel buio più totale, si immettono sulla carreggiata rischiando di essere travolte da quelle che provengono alle loro spalle. Anni fa, quando furono istallati i due fari, la visibilità era molto migliorata, ma ora non più e il rischio è notevolmente aumentato, in quanto le auto che percorrono il tratto, essendo molto buio, sono costrette a mettere in funzione gli abbaglianti, cosa che fanno anche coloro che provengono dal senso opposto, accecandosi entrambi.

L’appello è di correre subito ai ripari, visto i numerosi incidenti verificatisi nel tempo sulla provinciale, una strada tristemente famosa, proprio per questo.

Pertanto, gli automobilisti, di Marta, Capodimonte, Valentano e quelli che provengono da Viterbo, lanciano un ulteriore sos all’Astral, affinché, intervenga il prima possibili a sostituire i due fari con delle lampade con luci più forti che consentano la visibilità. Infatti basterebbero poche centinaia di euro per eliminare, una situazione diventata veramente insostenibile.

