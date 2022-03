Viterbo, morto Roberto Joppolo. La città piange l'artista. I funerali il 30 marzo in Duomo

30 marzo 2022 a

a

a

La Tuscia in lutto per la scomparsa di Roberto Joppolo. Il grande artista è morto lunedì sera a 83 anni. Nato a Siena, ha trascorso tutta la sua vita a Viterbo, nella sua casa-museo che raccoglie le sue opere. Con queste parole il critico Claudio Strinati ha definito la sua arte: “Roberto Joppolo è uno dei pochi artisti del nostro tempo ad aver affrontato il grande tema della committenza religiosa senza mai perdere di vista il senso profondo del suo stile”.

x 1 / 35

Lo scorso novembre l’incontro con Papa Francesco in occasione della presentazione della sua opera “Fratellanza universale”, istallata davanti all’entrata principale del policlinico Gemelli a Roma. Joppolo ha iniziato la sua carriera negli anni Sessanta e nel corso della sua vita ha ricevuto numerosi riconoscimenti: Grande ufficiale della Repubblica italiana, commendatore di S. Silvestro in Vaticano, accademico ad honorem dall’Accademia di belle arti “Lorenzo da Viterbo”. Ne 1976 realizza la sua prima grande opera: le Porte al santuario marmoreo di Andrea Bregno nella basilica di Santa Maria della Quercia, a Viterbo. E’ di pochi anni dopo, (1983) la realizzazione della statua in bronzo di San Massimiliano M. Kolbe esposta in piazza San Pietro durante la sua canonizzazione e benedetta da Papa Giovanni Paolo II. E’ con questa opera che diventa un artista internazionale. Seguono opere di immenso valore come il monumento in bronzo Genitori di San Francesco, installato in piazza Chiesa Nuova, ad Assisi; la Cappella della Preghiera liturgica degli arredi, nella Basilica Inferiore di San Francesco; la Prudentissima Vergine, posizionata all’uscita di Orte dell’autostrada del Sole e benedetta da Papa Giovanni Paolo II. Dal 1999 al 2003 seguono la Porta Maggiore della Cattedrale di Messina, il Busto di Amerigo Vespucci a Brasilia, L’Albero dell’Umanità nei Giardini Vaticani, Il Seme che Germoglia nella sede Fao di Roma, la Porta della Pace per la Chiesa di Santa Caterina a Betlemme e i bassorilievi in bronzo realizzati ad Assisi per l’incontro interreligioso indetto dal Papa Benedetto XVI. Tra le opere più celebrate, le Porte della Cattedrale di San Lorenzo.

Personale di Roberto Joppolo al Castello Orsini

Tanti i messaggi di cordoglio. “Ho appreso con grande rammarico della morte del maestro Roberto Joppolo, uno dei più grandi artisti del panorama italiano e internazionale contemporaneo”, scrive il sindaco di Bassano in Teverina Alessandro Romoli. A Orte il gruppo Orizzonte Comune ricorda “l’opera unica ed originale che aveva creato per il Festival Alberini”. Anche la Cna rende omaggio all’artista: “ Insieme a Roberto Joppolo se ne va un pezzo di storia di Viterbo”. Il senatore Francesco Battistoni parla di “una grande perdita”. Joppolo lascia la moglie Maria Gabriella e i figli, Vittorio, Emanuele, Marina e Francesco, due sorelle e i nipoti. I funerali si svolgeranno oggi 30 marzo alle ore 15 in Duomo.



Palazzo dei Priori, parte il recupero delle maioliche della torre civica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.