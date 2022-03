Viterbo, sostituzioni mastelli. Odissea per gli anziani di Vetralla

Roberto Pomi 29 marzo 2022 a

Anche cambiare un mastello dell’indifferenziata può trasformarsi in un’odissea. Succede sicuramente se abiti a Vetralla. Diversi utenti del servizio gestito da Tekneko, società che si occupa della raccolta dei rifiuti sul territorio vetrallese, si lamentano per le procedure piuttosto macchinose da intraprendere per arrivare a ottenere una semplice sostituzione dei secchi rotti. Un’operazione davvero impossibile per utenti anziani e poco avvezzi all’uso dei più elementari ausili digitali, come l’utilizzo delle email per esempio. Così la palla passa in genere a figli e nipoti, che però lamentano l’eccessiva burocratizzazione della procedura e la consistente perdita di tempo per ottenere un risultato tutto sommato piuttosto banale.

Mastelli fatti a pezzi dai cinghiali

“Mi sono recato alla sede della Tekneko – racconta il nipote di un’anziana signora che non è riuscita da sola a ottenere un nuovo secchio in sostituzione di uno rotto -. Ho suonato e dalla finestra mi hanno fatto presente che non potevano aprire e che esiste un numero verde per avere risposte. Ho quindi, rimanendo davanti allo stabile, preso il cellulare e chiamato il numero verde. La stessa persona che mi parlava alla finestra ha quindi risposto al telefono e spiegato che la procedura prevede l’invio di una email con cui si chiede la sostituzione del mastello”. “Bisognerebbe quindi attendere una risposta dalla società che a quel punto indica una data di ritiro, inviando un apposito modulo da compilare - dichiara piuttosto perplesso il nipote dell’anziana -. Riempito il modulo occorrerebbe recarsi alla sede e ritirare il nuovo secchio”. Chi si è trovato in questa situazione, e nel tempo sta accadendo a diversi cittadini vetrallesi, lamenta l’assurdo della procedura e spera in un cambio di rotta. L’osservazione più ricorrente suona così: “Come può un anziano che in genere non ha gli strumenti per l’accesso a internet a districarsi in una situazione del genere?”.

I numeri di rotture dei secchi, su una popolazione di 14.031 abitanti serviti, non sono poi così bassi e l’utente finale, davanti a questo genere di problematiche potrebbe scoraggiarsi e attivare pratiche di gestione dei rifiuti non in linea con quanto necessario. In un Comune dove il livello di raccolta differenziata è oggi pari al 18% qualche elasticità in più andrebbe forse adottata. Ricordando inoltre che già abituarsi alla raccolta differenziata dei rifiuti per le persone di una certa età, non è stato poi così facile.

