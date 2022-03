Prezzo del pane aumentato del 20 per cento in un mese

28 marzo 2022 a

Fino a poco più di un mesa fa, nella Tuscia il prezzo del pane era tra i più bassi d’Italia, oscillava infatti tra 2 e 2,40 euro al chilo. Oggi si aggira invece intorno a 3 euro al chilo (in media +20%). Parliamo del pane comune. Un prezzo tuttavia contenuto, se paragonato al resto d’Italia, dove il costo di un chilo di pane è, in media, 5 euro. Una buona notizia, certo, ma un aumento comunque c’è stato. Un aumento frutto della crisi energetica. “La tempesta perfetta” la definisce Luca Fanelli della Cna alimentare. “Nello stesso momento - argomenta Fanelli - i costi energetici sono raddoppiati, parliamo di gas, luce, gasolio. A seguire sono aumentati i costi di trasporti e distribuzione e quelli delle materie prime”. Il risultato purtroppo sarà scontato: un nuovo aumento dietro l’angolo.

“Sarà presto così - spiega Claudio Cavalloro, presidente di Cna agroalimentare e prima ancora titolare di un panificio a Bagnoregio -. Presto ci dovremo riunire con gli associati e i panificatori, dovremo decidere un nuovo aumento. Altro non si può fare, visto che la situazione è ormai insostenibile. Nel mio negozio, la prima cosa che chiedono i clienti è sapere se l’aumento c’è stato. Lo sanno tutti molto bene che c’è la crisi, la toccano con mano quando ricevono le bollette, per cui sanno perfettamente che molto presto il chilo di pane che ora pagano 3 euro, peraltro già aumentato rispetto a un mese fa, costerà ancora di più”. Anche perché, avverte Cavalloro, “poche settimane ancora e inizierà a mancare la farina. I mulini stanno già con l’acqua alla gola. A Viterbo uno dei più grandi, Profili, ha già fatto sapere che tra poche settimane inizierà a scarseggiare la farina”.

Colpa dei costi energetici ma in questo caso anche di quelli per i trasporti, visto che la farina di grano duro che quotidianamente serve per impastare anche il pane viterbese, arriva dalla Puglia. Non c’è spazio per l’ottimismo nell’analisi della situazione, neppure considerando il recente decreto del governo per l’abbattimento delle tariffe energetiche. “Un palliativo” lo definisce Cavalloro. Alla luce di quanto sta avvenendo, è dunque chiaro che tra poche settimane la farina inizierà a scarseggiare e i costi dei prodotti, a cominciare dall’alimento principe della tavole di tutti gli italiani, aumenterà.

“E’ così, non sappiamo di quanto ma sappiamo per certo che il prezzo salirà”, dice Cavalloro.

Sulla situazione dei rincari è intervenuto di recente anche il Codacons, che in molte città ha presentato esposti temendo che nei vari passaggi della filiera si possano verificare speculazioni che determinano rincari ingiustificati di beni di prima necessità come pane e pasta, nonostante l’approvvigionamento delle materie prime avvenga da Paesi non interessati dal conflitto.



