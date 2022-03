Covid, 361 nuovi casi, tra loro nessun ricoverato

27 marzo 2022 a

Sono 361 i nuovi casi accertati di positività al Covid-19 comunicati oggi domenica 27 marzo dalla Asl di Viterbo. Gli ultimi referti positivi sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 80 a Viterbo, 20 a Vetralla, 18 a Fabrica di Roma, 16 a Soriano nel Cimino, 14 a Civita Castellana, 14 ad Acquapendente, 11 a Blera, 11 a Capranica, 11 a Montalto di Castro, 10 a Montefiascone, 9 a Ronciglione, 9 a Sutri, 8 a Nepi, 7 a Canepina, 7 a Carbognano, 7 a Monterosi, 7 a Vitorchiano, 6 a Bagnoregio, 6 a Graffignano, 6 a Valentano, 5 a Orte, 5 a Piansano, 5 a Vasanello, 5 a Villa San Giovanni in Tuscia, 4 a Bassano Romano, 4 a Bolsena, 4 a Capodimonte, 4 a Civitella d’Agliano, 4 a Vallerano, 4 a Vignanello, 3 a Bassano in Teverina, 3 a Corchiano, 3 a Farnese, 3 a Gradoli, 3 a Grotte di Castro, 3 a Ischia di Castro, 3 a Tarquinia, 3 a Tuscania, 2 a Bomarzo, 2 a Faleria, 2 a San Lorenzo Nuovo, 1 ad Arlena di Castro, Canino, Castel Sant’Elia, Castiglione in Teverina, Lubriano, Marta, Onano, Oriolo Romano, Proceno, Vejano.

Tutti i nuovi positivi stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

In totale, alle ore 11 di stamattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, sono saliti a 59.645.

Oggi è stata inoltre comunicata la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione dal Covid-19 di 264 pazienti.

Al momento, sul totale delle persone refertate positive al Coronavirus, 38 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 14 presso Medicina Covid, 5.165 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 53.841 il numero delle persone negativizzate, 587 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 366.245 tamponi, 1072 nelle ultime ore. I cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 60.330.



