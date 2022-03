Parco dell'Arcionello, tavolo per salvare un bene naturalistico dimenticato

27 marzo 2022 a

Si è svolto nei giorni scorsi in Provincia l’incontro per la valorizzazione della valle dell’Arcionello al quale hanno partecipato associazioni, comitati e privati. Obiettivo della riunione, fortemente voluta dall’amministrazione provinciale, quello di intraprendere un dialogo con i cittadini e avviare insieme un progetto di tutela, valorizzazione e promozione della riserva naturale.

A presiedere l’incontro il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli, il consigliere delegato all’ambiente Ermanno Nicolai e la responsabile del servizio gestione aree protette Lucia Modonesi. In sala i rappresentanti delle 28 associazioni provenienti da tutta la provincia che hanno deciso di partecipare alla discussione.

“La nostra idea è quella di avviare un tavolo tecnico permanente con associazioni, comitati, privati ed enti e progettare tutti insieme una serie di interventi mirati per dare nuova vita alla riserva naturale”, ha affermato Romoli. Nell’immediato, la collaborazione è finalizzata alla predisposizione di un progetto di recupero e valorizzazione della riserva da sottoporre poi alla Regione per chiedere un finanziamento. “Per questo è fondamentale per la Provincia raccogliere le osservazioni e le idee di chi questo territorio lo vive - ha continuato il presidente -, così che i finanziamenti che insieme riusciremo ad ottenere verranno investiti in maniera mirata per risolvere le esigenze della valle dell’Arcionello”.

“Vogliamo restituire la riserva naturale valle dell’Arcionello alla città e a tutta la popolazione della provincia. Vogliamo che torni a vivere e che riacquisti nuovo splendore. Ma per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto”, ha concluso Romoli.

“Con questo incontro stiamo segnando tutti insieme un cambio di passo nella gestione delle aree verdi della Tuscia – ha sottolineato il consigliere delegato all’ambiente Ermanno Nicolai -. Stiamo mettendo a punto un nuovo prototipo di gestione e fruizione della valle dell’Arcionello che non solo è pensato per le specificità del territorio, ma che vuole allo stesso tempo essere anche un modello da esportare”.



