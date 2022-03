Viterbo, trovato con un etto di eroina in auto. Pregiudicato in manette

26 marzo 2022 a

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, durante un servizio perlustrativo svolto tra Viterbo e la frazione di Bagnaia, hanno notato un uomo, già noto per i suoi precedenti, alla guida della sua auto, che alla vista della pattuglia ha tentato di assumere un atteggiamento che ha invece insospettito i carabinieri.

I militari hanno così deciso di fermarlo e sottoporlo a perquisizione personale e veicolare. Al termine della perquisizione i hanno trovato nascosti in auto due involucri in cellophane contenenti in tutto 11 grammi di eroina; immediatamente è stata organizzata e condotta una perquisizione a casa del soggetto, dove è stato trovato materiale per confezionare le dosi di droga.

Al termine delle operazioni è stato quindi dichiarato in arresto e tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Viterbo in stato detentivo.

