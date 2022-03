Viterbo, Emilio Solfrizzi recita Molière al Teatro dell'Unione

26 marzo 2022 a

E’ quasi sold out Il malato immaginario, la commedia più famosa di Molière, in programma stasera, 26 marzo, alle 21 al Teatro Unione. Pochi i posti rimasti disponibili per lo spettacolo con protagonista Emilio Solfrizzi, regia di Guglielmo Ferro, e partecipazione di Rosario Coppolino, Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Pietro Casella e Cecilia D’Amico. La commedia, inserita nell’ambito della stagione nata dalla collaborazione tra Comune e Atcl Lazio, mette in scena le vicende familiari del povero Argante, ipocondriaco che si circonda di medici inetti e furbi farmacisti, ben contenti di alimentare le sue ansie per tornaconto personale.

Il teatro come finzione, come strumento per dissimulare la realtà, fa il paio con l’idea di Argante di servirsi della malattia per non affrontare i dardi dell’atroce fortuna. La tradizione, commettendo forse una forzatura, ha accomunato la malattia con la vecchiaia, identificando di conseguenza il ruolo del malato con un attore anziano o addirittura vecchio, ma Molière lo scrive per se stesso, quindi per un uomo sui 50 anni.

“Proprio per queste ragioni un grande attore dell’età di Emilio Solfrizzi potrà restituire al testo un aspetto importantissimo e certe volte dimenticato: il rifiuto della propria esistenza. La comicità di cui è intriso il capolavoro di Molière viene così esaltata dall’esplosione di vita che si fa tutt’intorno ad Argante e la sua continua fuga attraverso rimedi e cure di medici improbabili crea situazioni esilaranti. Una comicità che si avvicina al teatro dell’assurdo. Si ride, e anche tanto, ma come sempre l’uomo ride del dramma altrui per non affrontare il proprio”, racconta il regista Guglielmo Ferro. Oggi la biglietteria del Teatro Unione resterà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per ulteriori informazioni sugli ultimi biglietti disponibili contattare il numero 388-9506826.

