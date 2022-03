Viterbo, il preside Bonelli di Civita Castellana alla trasmissione Little Big Italy

Alf. Parr. 26 marzo 2022 a

a

a

Il professor Massimo Bonelli, per anni dirigente scolastico dell’istituto superiore secondario “Giuseppe Colasanti” a Civita Castellana ed attualmente preside della prestigiosa Scuola Italiana di Madrid, ha partecipato, in qualità di membro della giuria, alla famosa trasmissione televisiva “Little Big Italy” condotta da Francesco Panella e in onda su Discovery Nove Hd tv.

Civita Castellana, il preside del "Colasanti" saluta. Dirigerà una scuola a Madrid

La nota trasmissione televisiva doveva scegliere la migliore pizzeria della capitale spagnola. I titolari di tre locali italiani (i loro nomi sono: “Totò e Peppino”, “Fratelli Figurato” e “Noi Due”), si sono sfidati preparando con grande passione e bravura le loro squisite pietanze, tutte tipicamente nostrane come la pizza, le pianelle, i supplì, ecc.

Alessandro Haber apre il Civitafestival con una Lectura Dantis

I tre expat, tra cui il preside Massimo Bonelli, oltre alla sales manager di nome Annalisa e all’avvocatessa Nancy, dopo aver assaggiato le specialità dei concorrenti, hanno espresso, motivandolo, il loro personale voto. Al termine della appassionante sfida la pizzeria italiana, eletta come la migliore della città di Madrid, è stata quella di “Totò e Peppino”, di chiare origini napoletane.

Il preside Bonelli, che a Civita Castellana ha lasciato un bellissimo ricordo per le sue profonde doti professionali ed umane, si è dimostrato molto ferrato e competente anche in ambito culinario, a conferma che la cucina italiana è sinonimo di cultura e tradizione.

Il fratello di Peppino Impastato incontra gli studenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.