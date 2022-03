Viterbo, inaugurata la nuova pista per mountain bike a Civita Castellana

Alfredo Parroccini 26 marzo 2022 a

Con una bella quanto piacevole cerimonia è stato inaugurato a Civita Castellana il nuovo campo pratica dedicato agli amanti della mountain bike. Un luogo di aggregazione e di sport in cui trascorrere giornate di puro divertimento tra dossi, curve e salti. Un percorso che è ispirato alle cosiddette parabole pump truck , tra le più interessanti novità per gli appassionati della bicicletta ed inoltre un perimetro costruito da sole gobbe e paraboliche, dove si può anche mantenere l’ausilio della pedalata.

All’importante evento erano presenti il sindaco Luca Giampieri e l’assessore allo Sport Carlo Angeletti, oltre a monsignor Luca Gottardi e al presidente del Gal Agro Falisco Gianfranco Mizzelli.

Realizzato grazie all’impegno della Asd Civita Castellana Ciclismo e di GiCaBike, l’impianto si trova in località San Giovanni, nei pressi del campo sportivo “Baccanari e Casciani” e del circolo tennistico “Davis 76”. Per realizzare questa nuova struttura sono stati recuperati terreni per anni abbandonati e trascurati.

“Questa pista è per tutti, ma in particolare è dedicata ai bambini e ai ragazzi – ha dichiarato nel suo intervento il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri -, che hanno più sofferto questa pandemia dal punto di vista sociale. Con questa nuova pista per mountain bike la zona del quartiere San Giovanni assumerà sempre più i connotati di una vera e propria cittadella dello sport”.

“Un’iniziativa fantastica che si rivolge alla fascia più giovane della cittadinanza – ha commentato poi l’assessore allo Sport Carlo Angeletti -. Civita Castellana si arricchisce di una nuova proposta d’eccellenza dedicata a uno sport che, in quanto ad appassionati, registra numeri in costante crescita e che andrà a servire non solo il nostro territorio comunale, ma anche le zone limitrofe”. Sia il sindaco Luca Giampieri che l’assessore Carlo Angeletti concludono ringraziando “il consiglio comunale per avere approvato all’unanimità questa iniziativa, insieme all’Asd Civita Castellana Ciclismo e GiCaBike che, in seguito all’aggiudicazione di una gara di evidenza pubblica, hanno realizzato la struttura”.

Con la nuova pista di mountain bike Civita Castellana diventa un punto di riferimento importante per tutti gli appassionati, che risiedono nella Bassa Tuscia e non solo, di questa pratica sportiva che negli ultimi anni ha registrato un grande successo tra gli amanti delle due ruote.

