Viterbo, eventi e spettacoli da aprile a ottobre. Il commissario stanzia 120 mila euro

A Palazzo dei Priori è caccia alle idee per ridare uno straccio di vita culturale a una città che “lentamente muore”. Il commissario prefettizio Antonella Scolamiero con delibera 32 del 24 febbraio ha approvato “l’avviso pubblico per la presentazione di proposte relative ad iniziative culturali e di spettacolo” da svolgere tra il 1° aprile e il 31 ottobre. Senza la zavorra di partiti e consiglieri, l’ex prefetta continua a macinare atti e provvedimenti che le giunte, costrette a mediare tra l’interesse di questo o di quell’altro, si sognano. La donna sola al comando non sarà il massimo della democrazia ma di sicuro lo è dell’efficienza rispetto ai tempi (morti) della politica. Ma tant’è. Qualche mese e si tornerà alle vecchie pratiche.

Possono partecipare al bando – per il quale c’è una torta da spartire di 120 mila euro - associazioni, cooperative a mutualità prevalente, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che esercitino attività e iniziative in favore della comunità. Le associazioni debbono essere costituite con atto approvato e registrato da almeno 6 mesi rispetto alla pubblicazione dell’avviso. Il contributo richiesto dovrà essere inferiore a 13 mila euro e non potrà superare: per le iniziative con meno di cinque edizioni - compresa quella del 2022 - il 70% delle spese totali preventivate; per le iniziative con cinque o più edizioni il 50%; per le iniziative con rapporto convenzionale con il Comune in corso di validità alla data di proclamazione dell’emergenza sanitaria (31 gennaio 2020) l’ 80% delle spese totali del preventivo.

La domanda riguarda spettacoli e iniziative culturali con pubblico in presenza. “Al fine di facilitare la compilazione del calendario delle iniziative sul territorio, evitando le sovrapposizioni temporali - si legge nell’avviso - ciascun proponente potrà indicare più date possibili per realizzare l’iniziativa”. Il punteggio. Importanza, rilievo e qualità della proposta (per manifestazioni che coinvolgano anche altri comuni, la valutazione sarà espressa sulla base di quanto previsto per Viterbo) valgono fino a 60 punti. Alle attività di particolare interesse per la comunità saranno attribuiti fino a un massimo 30 punti. Infine la commissione valuterà anche la potenziale ricaduta turistico-culturale fino a un massimo 10 punti.

