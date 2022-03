Viterbo, aggressione con coltello e bottiglie rotte in un bar di Montefiascone

Valeria Terranova 25 marzo 2022 a

Aggredirono e minacciarono il proprietario di un bar, distruggendo anche la vetrina del locale. Al via il processo a tre imputati che nell’agosto del 2019 assalirono il titolare dell’attività commerciale al quale avrebbero rivolto anche minacce di morte. Il primo a scagliarsi contro la parte offesa un pregiudicato bolsenese di 56 anni, attualmente detenuto in seguito a una condanna in via definitiva a 8 anni di carcere per spaccio di stupefacenti. Gli altri coimputati sono un 33enne residente a Milano e un 39enne di Salerno. A raccontare la vicenda in aula davanti al giudice Francesco Rigato il barista attaccato dal terzetto.

“Alcune settimane prima con questo signore avevamo avuto dei dissidi in quanto sua figlia aveva dato fastidio alla mia figliola e pertanto la denunciammo – ha spiegato il sessantenne-. Nei giorni seguenti però decidemmo di ritirare la querela per non avere problemi, ma lei continuò a disturbare mia figlia. Il 14 agosto di 3 anni fa il padre di questa ragazza si presentò al bar e io pensavo che volesse parlarmi per chiarire la questione, invece prese un martelletto che trovò su uno scaffale e mentre stava provando a colpirmi io riuscii a fermarlo. Anche alcuni clienti a quel punto cercarono di allontanarlo in modo da impedire che mi ferisse. Nel frattempo arrivarono altri suoi amici che spaccarono bottiglie, frantumando persino la vetrata del negozio. Il principale aggressore seguito dagli altri mi disse “t’ammazzo!”, “do fuoco al bar”, “ammazzo te e la tua famiglia”. Ci fu una colluttazione e ricordo di essere stato afferrato al collo, uno di loro tirò fuori anche un coltellino. Poi sporsi denuncia, ma sarei intenzionato a ritirarla perché non vorrei avere guai”.

In seguito è stato sentito un ufficiale dell’Arma in servizio nella locale stazione dei carabinieri che prese parte ai primi accertamenti. “La centrale ci segnalò che era in corso una rissa. Una volta arrivati notammo vetri dappertutto e la persona offesa ci riferì quanto successe poco prima – ha riportato il militare-. Immediatamente provvedemmo a raccogliere le prime dichiarazioni dalle quali emerse che il 56enne tirò fuori un coltello con il quale ferì un uomo. Lo rintracciammo al pronto soccorso dell’ospedale locale ed era lì per farsi medicare una ferita, perché era stato colpito per sbaglio da una bottiglia lanciata da un altro complice rimasto fuori dall’esercizio commerciale in cui stava avvenendo l’aggressione”. Il dibattimento riprenderà il 15 dicembre con l’ascolto di altri 4 testimoni del pm.

