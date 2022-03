Guerra, entrano in classe i due bambini ucraini ospitati dal Comune di Fabrica di Roma

25 marzo 2022 a

Ieri mattina, 24 marzo, accompagnati dall’assessore alla Scuola Patrizia d’Ippoliti e dal consigliere delegato alla Salute Federica Ferraro, i due bambini ucraini ospiti del Comune di Fabrica di Roma, hanno varcato la soglia dell’istituto primario “Dante Alighieri” per il loro primo giorno d’inserimento scolastico. Nella prima ora di lezione sono stati insieme alla loro mamma e a un’interprete volontaria. Grazie alle insegnanti, che hanno predisposto l'accoglienza, ai bambini è stata consegnata tutta la dotazione didattica necessaria (zaino, astuccio, quaderni). “ Un sentito grazie- dichiarano gli organizzatori- va rivolto alla Ceccarelli Travel per aver messo a disposizione gratuitamente i suoi pulmini per il trasporto scolastico. Un grazie anche alla Caritas e alla Protezione civile che si stanno prodigando per non far mancare ai bambini i generi di prima necessità”.



