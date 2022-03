Viterbo, San Faustino. La ricetta di Chiara Frontini: "Riqualificazione in 5 punti"

Mattia Ugolini 25 marzo 2022 a

Mentre gli altri litigano, Viterbo 2020 continua la campagna elettorale, proponendo stavolta le sue ricette contro il degrado e presentando due new entry. E’ accaduto ieri 24 marzo al Sacrario, dove i civici si sono dati appuntamento per parlare del Progetto San Faustino, ovvero l’insieme di tutte quelle idee atte a strappare il quartiere al degrado.

“Parleremo di tutti i quartieri - ha detto Chiara Frontini - ma non potevamo non iniziare da qui. San Faustino storicamente rappresenta l’identità cittadina ed oggi necessita di un progetto coordinato di riqualificazione”. L’ideale rilancio del quartiere si poggerebbe su cinque pilastri: “Sicurezza urbana, rigenerazione ambientale, sviluppo economico, revitalizzazione culturale e decoro”. Insomma, più controlli ma non solo. A spiegare il resto del programma sono stati Umberto Di Fusco, ex dirigente di Polizia, e Giancarlo Martinengo, colonnello dell’Esercito. “Per mettere all’angolo la delinquenza - ha spiegato Di Fusco - non basta solo la repressione, è la prevenzione quello su cui dobbiamo lavorare. Incrementare l’uso di telecamere, che servono da deterrente e per testimoniare reati. Istituire la figura del vigile di quartiere, non con la logica dell’omino di polizia che controlla, ma come antenna presente sul territorio, che possa essere il punto di riferimento per le segnalazioni dei cittadini. Infine, la piena disposizione del sindaco al Comitato ordine e sicurezza, magari stringendo patti con le singole forze dell’ordine. Il silenzio ed il buio danno una mano a chi è contro la legalità”. “L’amministrazione ha il dovere di creare punti di ascolto - ha detto invece Martinengo - che siano fissi o itineranti. Vogliamo un Comune collaborativo con forze dell’ordine e realtà associative e produttive, che sono risorse per la città. L’impegno sarà quello di far tornare ogni quartiere, non solo San Faustino, in una dimensione partecipativa, così che non diventi il pasto principale di criminali e delinquenti. Facendo tornare i viterbesi a vivere i quartieri, anche negli ex comuni, garantiremo automaticamente il rispetto delle leggi vigenti”.

“Senza un approccio coordinato - ha concluso Frontini - la riqualificazione della piazza non è sufficiente. E’ solo un tassello. E la squadra che fa la differenza e completa il mosaico. San Faustino ha problemi di illuminazione, le strade devono tornare ad avere punti luce grazie alla parte commerciale, per questo abbiamo previsto incentivi per le attività che vorranno inserirsi”.

