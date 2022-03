Viterbo, minacce alla vicina di casa che si lamenta per il fumo del barbecue. Il giovane a processo: "Non l'ho aggredita"

Valeria Terranova 25 marzo 2022 a

Ieri ha respinto tutti gli addebiti un 39enne che finì a processo con l’accusa di aver minacciato e aggredito la vicina di casa che si lamentò del fumo proveniente dal suo barbecue. In aula davanti al giudice Francesco Rigato è stata sentita la zia dell’imputato, difeso dall’avvocato Alberto Parroccini, presente al momento dei fatti. “Eravamo tutti insieme in giardino quando si avvicinò la signora che iniziò a inveire contro mio nipote che rispose facendole notare che stavamo soltanto facendo un barbecue – ha precisato la testimone-. Anch’io vivo lì vicino e la donna è nota nel vicinato per le sue lamentele, perché non la va mai bene niente. Protesta sempre per qualsiasi cosa”. La teste, alla quale sono state sottoposte delle immagini rappresentanti lo stato dei luoghi, ha proseguito la propria deposizione indicando il muretto che l’imputato avrebbe scavalcato per poi avventarsi sulla sessantenne, costituitasi parte civile nel procedimento con l’avvocato Valerio Panichelli. “Noi sentivamo solo la sua voce, non riuscivamo a vederla in viso. Mio nipote non aggredì nessuno”, ha concluso la donna. In seguito è toccato al 39enne riepilogare quanto successo, in quanto la sessantenne a gennaio di un anno fa raccontò che il vicino avrebbe rivolto a lei e al marito frasi come “Vi ammazzo e vi butto nel pozzo!”.

“La sera del 13 agosto del 2015 organizzai una grigliata con parenti e amici nella mia abitazione a Castel Sant’Elia. Avvisai i vicini che vivono accanto e sopra il mio appartamento al pianterreno di chiudere le finestre per evitare che il fumo entrasse dalle loro finestre. Questa vicina che abita in un altro palazzo a una distanza di circa 400 metri si avvicinò insultandoci e dicendo ‘Morirete tutti. È ora di farla finita!’ – ha riferito l’imputato, rispondendo alle domande delle parti-. Così io per riuscire a vederla salì sul muretto di recinzione e le dissi di non creare problemi. Non la aggredì, non mi permetterei mai di prendermela con una signora più grande. A quel punto continuammo la cena e dopo mezz’ora arrivarono i carabinieri. Si trattennero per qualche minuto e poi andarono via e noi proseguimmo la serata. La signora e suo marito abitano troppo lontano e il fumo non avrebbe potuto raggiungere casa loro”.

Il legale della presunta vittima ha avanzato un’istanza di perizia sulle distanze e nello specifico del muretto, per verificare l’attendibilità delle affermazioni dei testi. Richiesta che è stata rigettata dal giudice che ha rinviato la prossima udienza al 15 dicembre.

