Viterbo, scuola. Doppio turno, protestano i genitori: “Adesso basta, vogliamo risposte”

All’indomani dell’incontro interlocutorio in prefettura tra il capo di gabinetto Geraci e i rappresentanti della consulta provinciale studentesca, a sbottare contro il doppio turno a scuola sono i genitori: “Adesso basta con le prese in giro, vogliamo una risposta e la vogliamo subito”, dichiara Luciana Ortenzi, presidente del Consiglio di istituto del Midossi di Civita Castellana, nonché madre di due ragazzi pendolari, i più colpiti dai disagi causati dallo scaglionamento orario.

La data del 31 marzo, giorno della fine dell’emergenza sanitaria, si avvicina ma una risposta da parte del prefetto Giovanni Bruno ancora non c’è.

Quello della risalita dei contagi per Ortenzi è un alibi che non tiene: “Non c’è alcun vantaggio nel mantenere in piedi una situazione che era assurda già nel pieno della pandemia”, tuona il genitore, che le conseguenze del doppio turno - educative, sociali, psicologiche e anche economiche - le vede ogni giorno sulla pelle dei suoi figli e anche sul bilancio familiare. Rispetto all’autunno scorso, sottolinea la presidente del Consiglio di istituto del Midossi, la situazione è addirittura peggiorata. Questo è infatti il periodo dei Pon (i progetti finanziati dalla Comunità europea) e dell’alternanza scuola lavoro. Che saranno pure cose buone e giuste (più la prima che la seconda), ma che però costringono gli studenti a sforzi supplementari, con la fine dell’anno scolastico che si avvicina e le verifiche che incombono ogni giorno. “Tra Pon e alternanza, i ragazzi sono costretti a restare a scuola 4 pomeriggi a settimana - continua Luciana Ortenzi - . In queste condizioni, com’è possibile trovare il tempo per studiare? E il tempo per la vita sociale? Per la palestra, la piscina, la scuola di musica o di danza: tutte attività oggi aperte nonostante la risalita dei contagi. Mi piacerebbe sentire inoltre il parere di un nutrizionista sul fatto che degli adolescenti nel pieno dello sviluppo siano costretti a mangiare panini 4 volte a settimana, visto che le scuole superiori non hanno la mensa. Non parliamo poi dello spreco che il pranzo da asporto comporta. Spreco di tempo e di denaro”.

Pranzare in classe, fa notare inoltre il genitore, è un altro fattore di rischio contagio, dal momento che gli studenti per mangiare si abbassano la mascherina e difficilmente restano seduti e buoni al proprio banco. Inoltre Cotral non è mai riuscito a garantire corse in sincrono con tutte le entrate e tutte le uscite. Risultato: gli assembramenti che non si creano agli ingressi si creano al bar o alla fermata.

“Già a novembre Cotral aveva garantito il servizio per il turno unico, con la capienza all’80%. A maggior ragione oggi con la capienza al 100%. Non si capisce perché si riaprono le discoteche, si consentano le gite e la scuola, luogo molto più sicuro, debba restare penalizzata. Forse perché non produce reddito?”domanda Ortenzi, che tira le orecchie anche a dirigenti, docenti e sindacati: “Non mi è parso che in questi mesi abbiano supportato a sufficienza la battaglia degli studenti, i quali, al contrario, hanno dato una grande prova di maturità anticipata”.

A dare voce al malessere generale degli studenti, pendolari e non, è Francesco Pagnozzi, rappresentante d’istituto, sempre al Midossi: “All’uscita della scuola oggi si sta tranquillamente ammucchiati senza mascherina, in discoteca il distanziamento sociale è un’utopia, ma a fronte ci costringono a questo assurdo calvario del doppio turno. Quest’inverno, con l’esplosione dei contagi, responsabilmente ce ne siamo restati zitti e buoni. Adesso il prefetto ci deve una risposta”.

