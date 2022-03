Viterbo, caro gasolio. Manifestazione di agricoltori e allevatori a Valle Faul

24 marzo 2022 a

E' in programma questa mattina giovedì 24 marzo la protesta di agricoltori e allevatori contro i rincari del gasolio e delle materie prime che stanno mettendo a repentaglio la filiera. La manifestazione è indetta da diverse associazioni di categoria anche per i contoterzisti che sono stati messi in ginocchio da questa crisi. Da un paio di giorni, dopo l'intervento del governo sulle accise, il prezzo del gasolio è diminuito di 20-30 centesimi. Tuttavia i costi delle scorse settimane sommati a quelli in continuo aumento delle materie prime continuano a pesare sui bilanci delle imprese.

La manifestazione di agricoltori e allevatori si terrà dalle 8 alle 14 nel parcheggio esterno di Valle Faul quello di largo San Paolo. Nell'area è in vigore dunque, per tutta la durata della manifestazione, il divieto di sosta dopo l’ordinanza firmata dalla municipale. La decisione è stata presa dalla polizia locale una volta ascoltata la Questura.

“Nella stessa giornata, a partire dalle ore 9, potrebbero verificarsi interruzioni e/o deviazioni della circolazione veicolare, e potrebbero essere previste ulteriori misure di disciplina del traffico e della sosta lungo il seguente percorso: parcheggio retro centro commerciale San Lazzaro, strada San Lazzaro, via Cassia nord, via della Palazzina, piazza Caduti Aviazione dell’Esercito, via Tangenziale ovest, piazza Martiri delle Fosse istriane, via San Paolo, strada Signorino, largo San Paolo”, si legge in una nota diramata martedì dal Comune.



