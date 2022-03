Viterbo, minorenni costrette a prostituirsi. A processo uno dei protettori

Valeria Terranova 24 marzo 2022 a

È ripreso ieri, 23 marzo, il processo a carico di un 43enne di origini romene che fu arrestato nel maggio del 2015 insieme a una coppia di connazionali nell’abito dell’operazione denominata “Libertà”. L’imputato, che ha scelto di essere giudicato con rito ordinario, è accusato di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, anche minorile. A tale proposito infatti gli investigatori individuarono diverse minorenni tra le donne reclutate dai tre direttamente dalla Romania.

In aula è stato ascoltato uno dei clienti intercettati dai carabinieri del comando provinciale di Viterbo che all’epoca condussero le indagini. Il testimone ha riferito di aver trovato l’annuncio su un giornale locale di annunci e di essere stato fermato dai carabinieri proprio mentre si avviava verso l’ingresso dell’abitazione. Nel corso dell’udienza il collegio del Tribunale di Viterbo si è riservato circa la richiesta di trascrizione di alcune intercettazioni, istanza avanzata dal pm Paola Conti, titolare del fascicolo, sulla quale i giudici si esprimeranno durante la prossima udienza prevista il 20 settembre. Le verifiche scattate nel febbraio di sette anni fa andarono avanti per circa due mesi, periodo nel quale gli inquirenti, attraverso captazioni ambientali e appostamenti complicati, riuscirono a stabilire i ruoli di ciascun implicato e in particolare che l’imputato era il “tuttofare” che si occupava del controllo e della gestione delle giovanissime squillo e dell’appartamento situato nel cuore del quartiere San Faustino, che allora veniva frequentato da decine di clienti.

“L’uomo accompagnava le giovani donne a fare la spesa o altre commissioni e le minacciava se si attardavano con gli avventori”, ha riferito il 6 aprile di un anno fa un ufficiale dell’Arma che prese parte all’operazione. Secondo il quadro accusatorio, il terzetto capeggiato però dai due coniugi, condannati con rito abbreviato in appello a marzo 2016 (3 anni e 4 mesi la moglie e 3 anni e 8 mesi il marito) poi sottoposti soltanto all’obbligo di firma a marzo dell’anno seguente, aveva messo in piedi un giro di affari notevole, per via delle strategie imprenditoriali utilizzate, che comprendevano abbonamenti pubblicitari su siti web, un tariffario delle prestazioni, altri servizi anche a domicilio e il tutto avveniva sotto la supervisione del 43enne. Dunque, il dibattimento riprenderà in autunno con le deposizioni delle due parti offese, salvo imprevisti, in quanto nel frattempo le due giovani risulterebbero ancora irrintracciabili.

