Viterbo Covid, si ferma la crescita dei contagi. I positivi nella Tuscia sono 5041

Dopo giorni di crescita continua ieri, 23 marzo,. si è invertita la tendenza dei contagi Covid. La Asl è tornata a ufficializzare un numero di guariti più alto di quello dei nuovi casi. Nel bollettino, dati aggiornati a ieri alle ore 11, sono stati contati 391 nuovi casi contro 431 guariti. Dunque scende leggermente il numero dei positivi nella Tuscia che ora sono 5093: 5041 sono in convalescenza in casa, 41 sono ricoverati a malattie infettive e 11 nel reparto di Medicina Covid di Belcolle.

I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 85 a Viterbo, 21Montefiascone, 17 Vetralla, 16 Sutri, 15 Tarquinia, 13 Montalto di Castro, Soriano nel Cimino, 12 Capranica, 11 Proceno, Vignanello, 10 San Lorenzo Nuovo, 9 Corchiano, Marta, Tuscania, 8 Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Fabrica di Roma, Faleria, Nepi, Ronciglione, 7 Civita Castellana, 6 Orte, 5 Bagnoregio, Bolsena, Canepina, Graffignano, Grotte di Castro, Vitorchiano, 4 Ischia di Castro, Monte Romano, 3 Acquapendente, Latera, Oriolo Romano, Vasanello, Villa San Giovanni in Tuscia, 2 Castel Sant’Elia, Farnese, Lubriano, Piansano, Vallerano, 1 Capodimonte, Caprarola, Carbognano, Castiglione in Teverina, Cellere, Gradoli, Monterosi, Valentano. Di questi pazienti 5 cittadini sono stati ricoverati presso l’ospedale Belcolle.

Sale a 52306 il numero delle persone negativizzate, 581 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 361500 tamponi, 1155 tra martedì e ieri mattina. I cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 58789.

