Viterbo, carabinieri con i cani sui bus. Multati due passeggeri senza green pass

Due multe per la violazione delle norme anticovid legate all’obbligo di green pass per salire sui mezzi del trasporto pubblico. E’ il bilancio del controllo a largo raggio che è stato messo in campo dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Viterbo dal pomeriggio fino alla tarda serata di martedì in diverse zona del centro storico, a San Faustino e al Sacrario. Circa 20 i militari messi in campo con l’ausilio delle unità cinofile che sono arrivate da Roma. Inoltre sono intervenuti anche i carabinieri del Nas per verificare il rispetto delle norme anticovid.

I carabinieri con i cani antidroga e i militari del nucleo antisofisticazione, sono entrati in diversi locali e bar del centro storico e sono saliti su diversi bus del servizio di trasporto pubblico. Proprio a bordo di uno dei mezzi pubblici sono state sorprese due persone che erano salite senza il green pass. Sono state identificate dai militari del Nas e multate.

I carabinieri del nucleo operativo poi verso l’ora di cena hanno concentrato la loro attenzione nella zona “calda” della città tra il Sacrario e San Faustino. Per un paio d’ore una pattuglia ha effettuato un posto di blocco nella zona poco dopo la fermata dei bus, poi i militari con le unità cinofile hanno perlustrato i vicoli che nei giorni scorsi sono stati teatro di diversi episodi di violenza e che sono il rifugio degli spacciatori. Pusher che nella serata di martedì sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei militari.

Il controllo nella zona è comunque un segnale di attenzione verso un’area dove i residenti ormai da troppo tempo lamentano una situazione al limite sotto il punto di vista della sicurezza.



