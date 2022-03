Isola dei famosi. Carmen Di Pietro parteciperà insieme al figlio Alessandro Iannoni che è di Fabrica di Roma

22 marzo 2022 a

a

a

Una settimana alle Maldive e i social impazziscono per Cristina Buccino. La modella di Castrovillari, infatti, ha trascorso gli ultimi giorni in vacanza nel paradiso asiatico, famoso per le spiagge, le lagune di acqua blu e le lunghe barriere di corallo. E anche per i numerosi vip che periodicamente vi fanno tappa per ricaricare le energie. Tra questi, appunto, anche la bella Cristina, nota soprattutto dopo la sua partecipazione a L'isola dei famosi alcuni anni fa. Da quel momento il suo profilo Instagram è stato preso d'assalto per via del suo corpo sexy. La Buccino, infatti, pubblica quasi con cadenza giornaliera il suo fisico, mostrando scollature mozzafiato e curve da paura.

E così, anche nel corso dell'ultima settimana trascorsa alle Maldive non sono mancati gli scatti da togliere il fiato. Dall'ultima sera con un vestito attillato che ha messo in risalto le sue forme, agli scatti in spiaggia in costume, che hanno messo in mostra i due lati della modella calabrese mandando in visibilio gli oltre due milioni di follower del suo profilo Instagram.

Barbara D'Urso costretta a intervenire per il balletto a luci rosse

Cristina Buccino, classe 1986, è una delle influencer più seguite in Italia e assieme alle due sorelle, Mariateresa e Donatella, forma un trio esplosivo. Le tre sono definite le Kardashian italiane, in quanto icone di stile e femminilità. Le foto postate nei loro profili social, del resto, non mentono.