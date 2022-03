Viterbo, adolescente presa a bastonate da madre e fratello. Trasferita in una casa famiglia

23 marzo 2022 a

Tre misure cautelari contro mariti e compagni violenti. Le ha eseguite la quadra mobile. A un trentenne del capoluogo è stata notificato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare: è indagato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. I fatti oggetto di indagine sono stati commessi nei confronti della ex compagna nel periodo compreso tra luglio 2021 e in inizio mese. L’uomo avrebbe maltrattato e minacciato di morte la donna, percuotendola più volte con calci e pugni che le hanno provocato vistosi ematomi su tutto il corpo nonché offendendola sistematicamente con frasi volgari, mortificandola e tenendola in un perenne stato di soggezione psicologica.

La seconda misura è un’ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa nei confronti di un 24enne di nazionalità romena e di una donna straniera, entrambi residenti in provincia viterbese, responsabili del delitto di Maltrattamenti contro familiari e conviventi. I fatti contestati ai due indagati sono stati commessi a partire dal 2018, con condotta perdurante in danno della figlia minore della donna, che risulta anche essere sorella dell’uomo. La vittima, in più circostanze, è stata pesantemente percossa, anche mediante l’utilizzo di un bastone, subendo ecchimosi su tutto il corpo e la tumefazione di un occhio, nonché ripetutamente minacciata e offesa con espressioni volgari e umilianti che le hanno provocato un perenne stato di soggezione fisica e psicologica. La minore è stata affidata ad una casa famiglia di Viterbo.

Con entrambi i provvedimenti cautelari l’Autorità giudiziaria ha anche prescritto agli indagati il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con l’obbligo di mantenersi ad una distanza di almeno 200 metri dagli stessi.

Infine gli agenti hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 46enne di origine brasiliana, come aggravamento della misura dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla parte offesa applicata con l’utilizzo del dispositivo del braccialetto elettronico. Il provvedimento era stato eseguito nello scorso mese di febbraio per condotte violente dell’uomo in danno dell’ex coniuge.

