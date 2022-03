Viterbo, acqua. Borracce ecosostenibili per gli studenti dell'istituto comprensivo del Carmine

23 marzo 2022 a

a

a

Ieri 22 marzo 2022, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, l’Istituto Carmine ha colto l’occasione per ringraziare formalmente la società Nousfera Lab di Viterbo, che nella persona del Cfo Alessandro Graziotti ha donato al presidente del Consiglio di Istituto Daniele Macrì borracce ecosostenibili per tutti gli alunni e ai docenti dell’I.C. Carmine, alla presenza del Dirigente scolastico Maria Cristina Baleani e una rappresentanza dei docenti, con l’intento di contribuire alla riduzione della plastica monouso. Le borracce saranno distribuite agli alunni nei giorni immediatamente successivi.

Masterclass di pizza col campione del mondo Alessio Rossi

Impegnato da tempo in percorsi educativi sperimentali ed innovativi di educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità ambientale grazie al progetto di inclusione e sostenibilità ambientale Nel Mondo Verde di Pollicino, l’Istituto Comprensivo Carmine nel corrente anno scolastico ha aderito alla rete Scuole Plastic Free per un Futuro Sostenibile, promossa dall’Associazione MareVivo, con l’intento di favorire esperienze formative, atte a valorizzare nei bambini e nei ragazzi i comportamenti sostenibili e a diffondere le buone pratiche di cura per l’ambiente.

Scuola. in tutta la Regione tremila cattedre vacanti

“Auspichiamo la collaborazione di tutte le famiglie in questa importante missione di protezione dell’ambiente, un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere ancora un Pianeta domani”, hanno rimarcato i coordinatori del progetto.

Scuola, salvi i docenti assunti per il Covid. Prorogati i contratti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.