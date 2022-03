Viterbo, Omicron 2 fa risalire i contagi Covid. Ora i positivi sono di nuovo sopra quota cinquemila

23 marzo 2022 a

a

a

Omicron 2 continua a far salire i contagi anche nella Tuscia. Ieri 22 marzo la Asl, dati aggiornati alle 11, ne ha ufficializzati altri 672 con 368 guariti. Dunque il n umero dei positivi continua a salire ed ha raggiunto quota 5033. Di questi 48 sono ricoverati in ospedale: 40 nel reparto di malattie infettive e 8 a medicina Covid di Belcolle. Nessuno in terapia intensiva.

Dopo un anno riapre il forno in centro. Il titolare era stato colpito dal Covid

I nuovi casi ufficializzati ieri sono così distribuiti nel territorio: 153 a Viterbo, 33 Acquapendente, 28 Civita Castellana, 24 Montefiascone, 23 Ronciglione, 21 Grotte di Castro, Nepi, Orte, Vitorchiano, 18 Tarquinia, 17 Corchiano, Fabrica di Roma, Capranica, Marta, Soriano nel Cimino, 15 Vetralla, 14 Montalto di Castro, Tuscania, 12 Bagnoregio, 11 Caprarola, San Lorenzo Nuovo, Sutri, 8 Onano, Vasanello, 7 Bassano Romano, Canepina, Gallese, Oriolo Romano, 6 Bassano in Teverina, Castiglione in Teverina, Faleria, Gradoli, Ischia di Castro, 5 Blera, Graffignano, 4 Bolsena, Bomarzo, Proceno, Valentano, Vallerano, Vignanello, 3 Calcata, Capodimonte, Civitella d’Agliano, Monterosi, Piansano, 2 Castel Sant’Elia, Farnese, Latera, Villa San Giovanni in Tuscia, 1 Arlena di Castro, Barbarano Romano, Carbognano, Celleno, Cellere, Lubriano, Monte Romano, Vejano. Di questi casi 2 cittadini sono ricoverati presso l’ospedale Belcolle, 670 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Scuola, salvi i docenti assunti per il Covid. Prorogati i contratti

Sale a 51875 il numero delle persone negativizzate, 581 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 360345 tamponi, 1213 tra lunedì e ieri mattina. I cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 58358.



Coronavirus, il bollettino: 672 nuovi casi e 368 guariti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.