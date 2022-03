Biblioteca consorziale Viterbo, acquisito fondo Pesaresi

22 marzo 2022 a

Troverà ospitalità all’interno della Biblioteca consorziale lo sterminato patrimonio librario di Raimondo Pesaresi, storico docente di lettere latine e greche, a lungo preside del liceo classico Mariano Buratti, durante quella che è stata senza dubbio l’epoca d’oro dell’illustre scuola viterbese. Ad annunciarlo è il commissario straordinario Paolo Pelliccia, che ha raccolto al volo la disponibilità degli eredi, e in particolare del figlio, a mettere il fondo di Pesaresi a disposizione della comunità viterbese. E non solo viterbese, vista la notorietà che la biblioteca degli Anselmi ha ormai assunto nel panorama nazionale, grazie a sponsor di peso come lo storico Ernesto Galli della Loggia e, buon ultimo, Vittorio Sgarbi.

Il fondo verrà collocato in una stanza allestita appositamente, a disposizione degli studiosi e degli utenti, e in cui campeggerà anche una gigantografia del mitico docente e preside, grecista, latinista, filologo, umanista, nonché grande traduttore dei lirici greci, scomparso il 3 febbraio del 1994. Il numero dei libri al momento non è stato ancora quantificato: di sicuro ci vorranno i camion per trasferire il fondo dalla biblioteca di casa di Pesaresi a quella di viale Trento.

“Si tratta di un patrimonio librario di grandissima importanza, ricco di edizioni di classici latini, greci, d'importanti edizioni di romanzieri e poeti e non in ultimo di classici della critica letteraria italiana dal Novecento fin quasi ai giorni nostri - spiega Pelliccia -. Il fondo librario è stato messo a disposizione dalla lungimiranza degli eredi del noto docente e preside che hanno voluto evitare a tutti i costi la dispersione di questo importante patrimonio che attesta la cultura, gli interessi e l’impegno di docenza e guida culturale di Raimondo Pesaresi. Dopo le doverose operazioni di catalogazione e riordinamento, il fondo verrà collocato in una stanza appositamente allestita, in modo da mettere a disposizione degli studiosi e degli utenti questo importantissimo bagaglio culturale che andrà ad arricchire ancor di più il già ricco patrimonio librario della Biblioteca e della città di Viterbo”.

