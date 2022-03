Viterbo, elezioni comunali. Forza Italia e Lega puntano su Genovese

21 marzo 2022 a

Forza Italia punta su Andrea Genovese. Avvocato e professore ordinario di diritto privato all’Università della Tuscia, è lui il civico, individuato da Giulio Marini e Francesco Battistoni, da portare sul tavolo del centrodestra come candidato a sindaco, sempre ammesso che le trattative riprendano nell’ipotesi in cui Fratelli d’Italia ritiri Laura Allegrini. Opzione, quest’ultima, sulla quale si attende la risposta ultima e definitiva del deputato Mauro Rotelli entro questa settimana.

Figlio di Giuseppe Genovese, già assessore negli anni Ottanta, il docente Unitus sarebbe un civico di area, nel senso che è legato a Marini e Battistoni (e quindi vicino a Forza Italia) da una lunga conoscenza. Il suo nome ha già ricevuto il nulla osta della Lega comunale, ovvero del senatore Umberto Fusco, che in questi giorni è confinato in casa dopo essere stato contagiato dal Covid. Non risulta invece essere stato condiviso con Gianmaria Santucci (Fondazione), a sua volta in corsa per la candidatura a sindaco del centrodestra con la benedizione della Lega regionale e nazionale, e dell’Udc nazionale.

Andrea Genovese, presso il cui studio legale lavora il capogruppo uscente della Lega, Andrea Micci, sarebbe, nelle intenzioni degli azzurri, un nome spendibile anche e soprattutto in un’ipotetica alleanza col Pd di Enrico Panunzi. Quest’ultima resta, infatti, un’opzione altamente probabile (quantomeno secondo i livelli locali di FI e Lega, in attesa però di sapere cosa ne pensano a Roma) laddove Fratelli d’Italia non dovesse recedere da Laura Allegrini.

Se le cose, alla fine, andassero realmente così, si ripeterebbe di fatto lo schema che ha portato in Provincia all’elezione di Alessandro Romoli. Schema che vedrebbe il Pd (evidentemente preoccupato di non arrivare da solo al ballottaggio) ancora una volta rinunciare al ruolo di guida per evitare di rimanere con un pugno di mosche in mano. Ragionamento, comunque, che a parte inverse, e fatta salva la spartizione degli assessorati, calza a pennello anche per Forza Italia e Lega, anche loro timorose di terminare l’avventura elettorale al primo turno. Forse è proprio alla luce di questo quadro che i dem non hanno ancora ufficializzato la candidatura dell’assessore regionale Alessandra Troncarelli, di cui si mormora inutilmente da mesi.

Altra novità delle ultime ore è rappresentata dalla notizia che Italia Viva, a corto di candidati, avrebbe deciso di rinunciare ad una propria lista, ripiegando sull’inserimento di due nomi (uno è l’ex consigliere comunale Paolo Moricoli) nelle liste civiche di Chiara Frontini.

Quest’ultima e il suo movimento Viterbo 2020, volendo opzionare il più possibile voti e preferenze, ben sapendo che la partita quest’anno potrebbe essere condizionata da un pugno di schede, continuano dunque ad imbarcare, da destra a sinistra, personaggi di ogni provenienza, con tutte le contraddizioni che ne derivano. Nel caso specifico, basti pensare che Italia Viva, di cui e coordinatore provinciale Felice Casini, già vicesindaco di Sutri mandato via da Vittorio Sgarbi, si trovera nelle stesse, identiche liste in cui confluiranno i rappresentanti di Io apro Rinascimento.

Si dice che quella inzia oggi sarà una settimana decisiva per la definizione delle alleanze e l’ufficializzazione dei candidati a sindaco. Viste le premesse è legittimo però porsi più di qualche dubbio.



