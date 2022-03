Viterbo, elezioni comunali. Alleanze e candidati sindaco: Forze politiche allo sbando

E. C. 20 marzo 2022 a

Tra gente che invoca improbabili alleanze trasversali stile Draghi (vedi Giacomo Barelli di Azione) e candidati a sindaco che tardano a palesarsi per assenza di accordi tra e nelle forze politiche, è un quadro devastato quello che emerge in città quando alle elezioni comunali mancano ormai solo poco più di due mesi.

Il risultato è che i cittadini appaiono sempre più distanti dai protagonisti di questo spettacolo con conseguente possibilità che stavolta a vincere sarà solo il partito degli astensionisti. Cosicché, il prossimo sindaco, chiunque esso sia, rappresenterà meno del 20% della popolazione. Sotto i colpi inferti dai personalismi e di una generale visione della politica come strumento per mettere trasversalmente e in modo consociativo le mani in pasta, alla faccia delle battaglie ideali e dei programmi che dovrebbero stare alla base di un sano sistema democratico, vanno in sfacelo sia il centrodestra che il centrosinistra e non se la passano bene neanche i movimenti civici. Complice di questa deriva il sistema dell’informazione, come attestano le cronache dei giornali web, tutti impegnati a posizionarsi o riposizionarsi in base alle convenienze del momento.

Centrodestra: Erano stati annunciati, per i giorni scorsi, incontri ufficiali di coalizione. E invece niente, eccezion fatta per alcune telefonate intercorse tra i vertici. Sotto accusa, in questa fase, FdI, che continua a perorare la candidatura a sindaco di Laura Allegrini, osteggiata invece da Forza Italia e Lega. In realtà, i meloniani sono divisi in almeno due gruppi, l’uno con obiettivi diversi dall’altro: quello del deputato Mauro Rotelli e della cerchia dei suoi amici storici; e quello dei sostenitori appunto dell’ex senatrice Allegrini. La quale, anche forte di appoggi romani, terrebbe sotto scacco Rotelli, minacciando, se venisse mollata, di fare una lista propria.

In Forza Italia le fazioni sono addirittura quattro: quella del coordinatore comunale Giulio Marini e di Paolo Muroni, intenzionati a virare verso il Pd di Panunzi; quella che con Panunzi invece c’è già andata: il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, la sua compagna, Isabella Lotti (consigliere comunale uscente) e l’ex assessore Elpidio Micci; quella di Giovanni Arena, che in questi giorni continua ad organizzare incontri con i suoi sostenitori; e infine quella di Antonella Sberna, che, con il marito Daniele Sabatini e il cognato Matteo Achilli, vuole restare nel centrodestra, motivo per cui e tre vengono dati come prossimi a passare con Fratelli d’Italia.

Infine, almeno tre i gruppi che guerreggiano nella Lega: quello del coordinatore provinciale, il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, saldamente ancorato a destra; quello del senatore Umberto Fusco, tentato di andare a sinistra (da tempo ammicca a Carlo Calenda) e quindi sostenitore anche lui come Barelli di un’ipotetica alleanza Draghi, in ciò aiutato dall’ostinazione di FdI nel voler candidare Laura Allegrini; e infine quello della Buona Lega. Contro Fusco sarebbe in atto una vera rivolta dei consiglieri uscenti, pronti a fare una lista propria se lui dovesse optare per il Pd.

Alla luce di tutto ciò è estremamente difficile prevedere cosa potrà accadere. Posto che è assai improbabile che i livelli nazionali del centrodestra concedano i simboli per alleanze ufficiali con la sinistra, in molti, tra le seconde e terze file, auspicano un deciso intervento romano per rimettere tutti in carreggiata.

Centrosinistra Dopo l’uscita dal Pd di Luisa Ciambella, che starebbe lavorando a liste estranee ai soliti apparati di partito, l’annunciata discesa in campo dell’assessore regionale Alessandra Troncarelli viene rimandata di settimana in settimana in attesa di ciò che farà la destra, nella speranza che spezzoni di Forza Italia (oltre Romoli) e Lega rompano definitivamente gli indugi e saltino su una barca altrimenti con poche chance di arrivare al ballottaggio. Non proprio un bel segnale di tenuta per un partito che dovrebbe rappresentare l’alternativa al governo delle destre. Il Pd, sebbene siano tutti diventati panunziani, è oltretutto attraversato da varie tensioni. C’è appunto l’ala dei panunziani più stretti; quella che ha come punto di riferimento l’ex presidente della provincia, Alessandro Mazzoli; e infine quella dei consiglieri comunali uscenti, per nulla d’accordo con la candidatura Troncarelli, vista come l’usurpazione di un diritto che sarebbe spettato a loro. Senza contare, in tutto ciò, i mal di pancia della sinistra extra Pd che non si riconosce nelle politiche dem soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’acqua pubblica e dei rifiuti.

Civici: Chiara Frontini, in un panorama talmente deteriorato, fa incetta di fuoriusciti da destra e sinistra. Già assessore di An con Marini sindaco, sta conducendo la campagna elettorale da sola, accumulando vantaggio proprio per i demeriti altrui. In preda a una vera ansia da prestazione, laddove imbarca chiunque nella speranza che le arrivino voti, sembra aver perso la freschezza dei primi tempi, evidentemente contaminata dal sistema che la circonda. Non è un caso se negli ultimi giorni si è dovuta improvvisare più volte equilibrista per non urtare le varie suscettibilità dei militanti, ovvero per conciliare le contraddizioni incarnate dagli arrivi dalle seconde e terze file dei partiti tradizionali. Emblematica l’abiura dell’ex sindaco di An Giancarlo Gabbianelli, che pure è stato all’inizio il suo mentore, dettata dall’esigenza di tenere a bada le sensibilità grilline e quelle di sinistra, così come non sono passate inosservate le piroette inscenate per non far torti ad Alfonso Antoniozzi nel momento in cui ha bussato alla sua porta Vittorio Sgarbi. Può vincere le elezioni, ma il rischio è che all’interno della sua maggioranza non ci possa essere unanimità di vedute viste le provenienze (il M5S insegna) così diverse dei suoi sostenitori. Il che sarebbe una riproposizione in chiave 2.0 di quanto già visto con le ultime amministrazioni.



