Viterbo, azienda viterbese edifica smart city in Kenya

Azienda viterbese in Kenya per lavorare alla realizzazione di una smart city. Si tratta della società Gajarda, nata nel 1999, leader nel settore del trattamento delle acque potabili e reflue. Nel Paese africano sta lavorando alla costruzione e co-progettazione del potabilizzatore di Konca Tecnopolis City.

Si tratta di una città intelligente futuristica e sorgerà a sessanta chilometri a sud est della capitale Nairobi. Al fianco dei vertici dell'azienda anche un volto noto della città: il consulente del lavoro Marco Ciorba. Il suo studio è infatti stato scelto per dare supporto in materia giuslavoristica al management della società.

“L’obiettivo è quello di realizzare una smart city ad altissimo contenuto tecnologico e a ridotto impianto ambientale – spiega Ciorba, che proprio in questi giorni si trova in Kenya -. Entrando nello specifico della attività di Gajarda a Konza, il progetto prevede che le acque provenienti dalla diga Nol Thuresh e da alcune sorgenti verranno convogliate al sistema del potabilizzatore che sta costruendo la società, che, tramite raschiatori, filtri e dosaggi produrrà acqua pulita per l'alimentazione della città. Il progetto attuale prevede la costruzione di un bacino iniziale di 30mila abitanti, con gli step successivi si arriverà a fornire acqua potabile a 200mila abitanti”.

“Oltre al potabilizzatore è stata richiesta alla società – continua il professionista – la supervisione della costruzione del depuratore delle acque reflue della città intelligente”.

In questo momento, per le opere elettromeccaniche ed elettriche a Konza, Gajarda sta impegando venti addetti italiani altamente qualificati e cinque locali. Negli obiettivi della società, per i prossimi mesi, c'è quello di formare agli standard lavorativi italiani ed europei un maggior numero di addetti locali, ritenendo importante il coinvolgimento delle comunità del posto per la gestione delle opere costruite da Gajarda nel continente africano. Il progetto è finanziato dalla Banca mondiale e seguito direttamente dal governo kenyota. “E' un onore – conclude Ciorba - per il mio studio di consulenza assistere professionalmente una società come Gajarda. Una realtà orgogliosamente viterbese e le cui competenze sono riconosciute a livello internazionale”.

