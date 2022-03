Viterbo, dopo un anno riapre il forno nel centro di Civita Castellana. Il titolare era stato colpito dal Covid

Alfredo Parroccini 20 marzo 2022 a

La Spiga D’Oro, il famoso forno e pasticceria del centro storico cittadino, ubicato in via Di Corte 13, riapre dopo un anno di chiusura forzata per la gioia dei suoi numerosi e affezionati clienti. Una riapertura dal significato particolare per Civita Castellana perché segna la vittoria dell’uomo e della sua innata voglia di vivere, sulla drammaticità della pandemia dovuta al Covid-19.

Grazie alle sue specialità il forno civitonico è presente nella prestigiosa Guida del Gambero Rosso e fa parte del marchio Tuscia Viterbese.

“Purtroppo nell’aprile del 2021 - racconta con commozione il titolare David Paolocci -, io e la mia famiglia siamo stati colpiti dal Covid. Io e mia moglie siamo stati ricoverati all’ospedale Belcolle nel reparto di terapia intensiva per circa un mese. Dopo tre mesi mia moglie è stata dimessa, mentre per me il calvario era appena iniziato. Poiché il mio stato di salute peggiorava i medici mi hanno dovuto intubare per tre settimane. Avevo seri problemi respiratori. Successivamente i medici hanno riscontrato che, in seguito all’intubazione, la mia trachea aveva subito un restringimento; sono stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma dove sono stato operato. Ho sofferto anche di un decubito molto grave”.

“Ma i miei problemi di salute non erano finiti. Mentre ero a casa in convalescenza - prosegue il panificatore -, ho avuto un volvolo intestinale che mi ha costretto a subire un altro intervento chirurgico. Sono stato nuovamente intubato con una cannula per respirare. Ricoverato nuovamente a Belcolle sono stato dimesso nel mese di settembre proseguendo la degenza domiciliare assistito da una infermiera e da un fisioterapista. A dicembre, all’ospedale Sant’Andrea, sono stato operato ancora alla trachea con una complessa operazione all’avanguardia nel mondo. Posso dire che il Covid mi ha stravolto la vita. Ho rischiato più volte di non farcela. Ma sono riuscito a vincere questa battaglia personale grazie anche alla professionalità dei medici ed infermieri dell’ospedale Belcolle, di Erino Rendina del Sant’Andrea e di Rocco Trisolini del Gemelli”.

“Ora che ho riacquistato le forze e mi sento meglio, ho deciso di riaprire la mia attività di panettiere chiusa per un anno. Torno a vivere con la consapevolezza che la vita è un bene prezioso e che va vissuta valorizzando i valori umani e morali più veri e sinceri”. La vittoria di David Paolocci contro il terribile virus è la vittoria di tutti.

