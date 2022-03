Viterbo, violenza al Sacrario. Allegrini: "Occorre presidio interforze"

20 marzo 2022 a

“Il tema della sicurezza in città, e in particolare nel centro storico, sarà un nodo cruciale che la nuova amministrazione dovrà affrontare: tema caro anche agli amici della Lega che tanto si sono spesi per progetti mirati di controllo notturno della polizia municipale e per l’installazione diffusa di telecamere”.

E’ quanto sostiene in una nota Laura Allegrini, ex assessore della giunta Arena e candidato sindaco di Fratelli d’Italia. Secondo la candidata alla poltrona di sindaco, “proprio le telecamere si sono rivelate fondamentali per l’individuazione rapida dei responsabili di risse, omicidi, danneggiamenti e spaccio e costituiscono un potente deterrente di ogni atto e atteggiamento malavitosi. Tutte le attività di controllo e di presidio dell’intero territorio comunale, e in particolare del centro storico, dovranno essere intensificate e concertate con le forze dell’ordine. Sarà necessaria la creazione di un presidio interforze nel centro, come proprio la Lega propose, e promossa la creazione di nuove attività che consentano ai viterbesi di riappropriarsi di quartieri che sembrano abbandonati a se stessi".

"Il quartiere San Faustino - continua - già in fase di riqualificazione con il rifacimento della pavimentazione di piazza San Faustino e della Trinità e della direttrice via Maria Santissima Liberatrice, merita la massima attenzione. Serve luce per favorire sicurezza e controllo e per riportare una delle parti storiche più belle della città alla vivibilità di un tempo. Obiettivo che mi auguro - conclude - possa essere condiviso e realizzato da tutti quei partiti e attori, come appunto la Lega, che come me e Fratelli d’Italia hanno a cuore il tema della sicurezza”.

