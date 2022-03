Viterbo, strada ancora chiusa a Roccalvecce. Scuderi: "Frazione abbandonata"

B. M. 20 marzo 2022 a

Roccalvecce, dopo più di un mese ancora interdetta la strada principale. Era il 4 febbraio scorso quando, con un’ordinanza, veniva interdetto il transito nella via principale di accesso a Roccalvecce a causa del crollo di un edificio privato. Sul problema interviene il candidato a sindaco Giovanni Scuderi.

Sopralluogo di Scuderi a Roccalvecce

“I disagi alla circolazione che ne sono derivati - spiega Scuderi in una nota - non hanno fatto altro che acuire una situazione già critica sotto diversi punti di vista. Tutti problemi che i residenti, esasperati, hanno condiviso con noi durante il sopralluogo che abbiamo effettuato nel pomeriggio di sabato 19 febbraio. Da allora ci siamo ripromessi di adoperarci nell’immediato per cercare di dare ai cittadini di Roccalvecce le risposte che chiedevano. Eppure, nonostante i contatti presi con l’attuale amministrazione viterbese, a distanza di un oltre un mese nulla è cambiato. I residenti, esasperati, continuano a lamentare una situazione fortemente problematica dovuta alla chiusura della strada e a tutti gli altri punti segnalati nel corso del nostro incontro, dal verde all’assenza di manutenzione stradale e della pavimentazione”.

La protesta non è certo nuova. Già un mese fa i residenti si domandavano cosa sarebbe accaduto in caso di emergenza, se una persone deve correre in ospedale rischia di dover fare giri assurdi, con tutto ciò che ne consegue.

