Martedì 22 marzo scade la moratoria imposta un anno fa dalla Regione Lazio sulle autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici. Ciò vuol dire che potranno ripartire i lavori. Per fare il punto della situazione, Assotuscania ha organizzato un forum alla presenza di istituzioni, comitati e associazioni di categoria. Nella sua introduzione, il giornalista Giuliano Zoppis, già inviato del Sole 24 Ore e dell’Ansa, ha parlato della Tuscia come della “fabbrica delle rinnovabili”. Sintesi chiara di cosa sta accadendo sul territorio.

Boom di pannelli fotovoltaici sui tetti

I dati forniti dal consigliere provinciale con delega all’Ambiente, Ermanno Nicolai, hanno spiegato in modo chiaro il concetto espresso da Zoppis. “Nella Tuscia - ha detto Nicolai - abbiamo una superficie di 2.655 ettari di terreni sui quali c’è autorizzazione a costruire. Ci sono 1.036 ettari di terreni per i quali l’istruttoria è decaduta, 2.540 ettari di terreni per cui è in corso l’istruttoria e 2.725 ettari autorizzati ma su cui non si è costruito, per cui le autorizzazioni sono decadute”. Di dati ha parlato anche la soprintendente Margherita Eichberg, che ha spiegato il ruolo dell’ente: “Ci dipingono come capricciosi - ha detto - ma la Soprintendenza, è bene non dimenticarlo, agisce a tutela degli aspetti caratteristici di un territorio. La tutela è legata a pianificazione. Quanto sarebbe più semplice pensare a monte al tipo di progetti e alle aree da destinare agli impianti”, ha evidenziato, ricordando che sono state prese in esame 75 istanze di fotovoltaico per un totale di 5.500 ettari, di cui 3 mila autorizzati. Al forum è intervenuta anche l’assessore alla Transizione ecologica della Regione Lazio Roberta Lombardi, che ha ripercorso quanto attuato dal suo assessorato fino alla moratoria.

Un polo green nella ex centrale nucleare

All’assessore ha risposto l’ex consigliera comunale di Viterbo Luisa Ciambella, ricordando che la moratoria ha sì bloccato i lavori, ma non l’iter per le autorizzazioni, che è andato avanti regolarmente per tutto il periodo di stop. Luisa Ciambella, da mesi in prima linea contro il proliferare di impianti fotovoltaici, ha ricordato all’assessore Lombardi che la moratoria non ha affatto bloccato le richieste di autorizzazioni, e soprattutto ha rimarcato l’assenza delle istituzioni locali, chiamate a stendere una mappa delle aree non idonee ad ospitare impianti per le energie alternative. Al forum è intervenuta la rappresentante del Comune di Tuscania che ha ribadito, “al contrario degli altri”, che l’amministrazione ha fatto la sua parte, redigendo la mappa in questione. Ciambella fa presente tuttavia, che “farlo ora, dopo che i danni sono stati fatti, serve a poco”. Ciambella ha infine plaudito alla Provincia: “Per la prima volta, dopo tante richieste, l’ente parla di dati concreti”. Resta sul tappeto la richiesta di un tavolo di confronto con tutte le parti in causa per porre un rimedio al problema.

